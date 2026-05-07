Slušaj vest

Žene često misle da je za plodnost najvažniji broj jajnih ćelija, ali stručnjaci upozoravaju da njihov kvalitet igra jednako važnu, a često i presudnu ulogu. Na njega utiču godine, genetika, hormoni, hronične bolesti i životne navike, dok deo faktora može da se ublaži ili drži pod kontrolom. Kako za naš portal objašnjava ginekolog dr Branko Budimirović, medicina danas može mnogo, ali biološko starenje jajnih ćelija i dalje ne može da zaustavi.

- Tri su najvažnija faktora koja utiču na kvalitet jajnih ćelija. Počeo bih od onog trećeg i najmanje važnog, ali, nažalost, jedinog na koji možemo aktivno da utičemo. To su način života i životne navike: pušenje, alkohol, psihoaktivne supstance, hroničan stres i nedostatak fizičke aktivnosti. Tu spadaju i način ishrane, gojaznost, nedostatak vitamina D, poremećaji rada endokrinih žlezda, posebno štitaste žlezde, hronične upale, insulinska rezistencija i policistični jajnici. Veliki uticaj imaju i zagađenje i štetni faktori iz okruženja kojima smo svakodnevno izloženi - objašnjava dr Budimirović.

Izbegavanje štetnih uticaja, bilo spoljašnjih, bilo onih koje sami unosimo kroz loše navike, jeste nešto na šta možemo da utičemo, dodaje.

- Drugi faktor je genetika, koju ne možemo da promenimo i koja nam je rođenjem data, dok je na prvom mestu starost jajne ćelije, odnosno starost žene. Koliko god medicina napredovala, još nismo uspeli da pomerimo gornju granicu za ostvarivanje trudnoće sopstvenim jajnim ćelijama. Prosto, reproduktivni potencijal žene biološki je ograničen i ne možemo ga produžiti. Možemo promeniti navike, ali ne možemo vratiti vreme - naglašava ginekolog.

Koliko god medicina napredovala, još uvek nije pomerena gornja granica za ostvarivanje trudnoće sopstvenim jajnim ćelijama Foto: Shutterstock

Zato najveća pažnja usmerava na faktore koji mogu da se poprave ili drže pod kontrolom. Fokus je na balansiranju hormona, regulaciji telesne težine, kvalitetnom snu, fizičkoj aktivnosti, smanjenju stresa i pravilnoj ishrani.

- Važno je i smanjiti unos štetnih materija kroz hranu i birati namirnice sa što manje pesticida, antibiotika i anabolika. To je do nas, do naše discipline, koja može povoljno da utiče i na opšte zdravlje i na kvalitet jajnih ćelija - kaže dr Budimirović.

Oprez sa suplementima Ginekolog upozorava i da suplementi nisu univerzalno rešenje za očuvanje plodnosti. - Postoji veliki broj suplemenata koji mogu da budu korisni u određenim situacijama, ali isključivo uz stručni savet. Ne hranimo se svi isto i ne usvajamo vitamine i nutrijente na isti način. Trebalo biti oprezan i sa "prirodnim lekovima" koje "svi piju", jer neki od njih mogu dugoročno da imaju negativan efekat, a da toga nismo ni svesni - kaže dr Budimirović.

Broj nije isto što i kvalitet

Kako naglašava naš sagovornik, broj jajnih ćelija ne znači automatski i njihov kvalitet, odnosno ne očekuje da svaka jajna ćelija bude dovoljno kvalitetna da dovede do trudnoće.

Nijedna savremena terapija ne može u potpunosti da nadoknadi efekat biološkog starenja Foto: Shutterstock

- Plodnost ne gubimo naglo, već postepeno i često neprimetno. Zato je najefikasnija strategija očuvanja fertiliteta pravovremena odluka o materinstvu, najkasnije u ranim tridesetim godinama, jer nijedna savremena terapija ne može u potpunosti da nadoknadi efekat biološkog starenja jajnih ćelija - zaključuje dr Budimirović.