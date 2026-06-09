Pismo majke koja je donela odluku da donira organe svoje ćerke: Njena smrt nije vaša krivica, a vaš život je za mene dragocen
Pre samo dva dana, 6. juna, obeležen je Nacionalni dan donora - dan kada se društvo sa poštovanjem i zahvalnošću seća svih porodica koje su u svojim najtežim trenucima rekle "DA" i nekome darovale ono najvrednije - život.
Tog dana izmenom Zakona o transplantaciji, Srbija je uvela Registar davalaca, donorsku karticu i registar nedavalaca. Simbolično, i u iščekivanju najavljenih izmena propisa, u Skupštini Srbije organizovano je potpisivanje donorskih kartica.
One omogućuju građanima da unapred jasno izraze svoju odluku o doniranju organa nakon smrti, čime se daje šansa za spasavanje više života. Takođe predstavljaju važan korak u unapređenju transplantacione medicine i smanjenju lista čekanja za organe.
Nedavno se Udruženju transplantiranih i pacijenata koji čekaju organ "Zajedno za novi život" javila jedna majka sa željom da njene reči podele sa javnošću, nakon što je donela odluku da donira organe svoje ćerke i nekome podari nastavak života.
Njenu poruku prenosimo u celosti.
"Dragi ljudi,
ne znam ko ste, niti gde ste, ali znam da sada živite zahvaljujući organima moje ćerke.
Želim da vam kažem nešto što mi je jako važno — nemojte nositi grižu savesti. Molim vas za to. Njena smrt nije vaša krivica, a vaš život je za mene dragocen.
Ako postoji nešto što mi donosi utehu u svemu ovome, to je saznanje da deo nje i dalje živi. U vašem disanju, u vašem srcu, u svakom novom danu koji vam je dat.
Zato vas molim — živite. Ne samo da postojite, nego da zaista živite. Radujte se, volite, planirajte, smejte se. To bi i ona želela.
Ne poznajem vas, ali vas u isto vreme osećam blisko. Na neki način, povezani smo zauvek.
Jednog dana, ako ikada budete spremni i ako okolnosti to dozvole, volela bih da vas upoznam. Do tada, dovoljno mi je da znam da ste tu.
Sa toplinom i mirom u srcu,
majka, I. M."
U ovoj godini, u najtežim trenucima, kada su se životi njihovih najmilijih gasili, 17 porodica je dalo saglasnost za doniranje organa. Zahvaljujući toj odluci, urađene su 71 transplantacija tkiva i organa, uključujući i prvu transplantaciju pluća u Srbiji. Na transplantaciju organa u Srbiji čeka 1.228 građana.
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