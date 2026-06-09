Svedočanstvo o snazi i humanosti majke koja pronalazi utehu u tome da deo njenog deteta nastavlja da živi novi život

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Pre samo dva dana, 6. juna, obeležen je Nacionalni dan donora - dan kada se društvo sa poštovanjem i zahvalnošću seća svih porodica koje su u svojim najtežim trenucima rekle "DA" i nekome darovale ono najvrednije - život.

Tog dana izmenom Zakona o transplantaciji, Srbija je uvela Registar davalaca, donorsku karticu i registar nedavalaca. Simbolično, i u iščekivanju najavljenih izmena propisa, u Skupštini Srbije organizovano je potpisivanje donorskih kartica.

One omogućuju građanima da unapred jasno izraze svoju odluku o doniranju organa nakon smrti, čime se daje šansa za spasavanje više života. Takođe predstavljaju važan korak u unapređenju transplantacione medicine i smanjenju lista čekanja za organe.

Nedavno se Udruženju transplantiranih i pacijenata koji čekaju organ "Zajedno za novi život" javila jedna majka sa željom da njene reči podele sa javnošću, nakon što je donela odluku da donira organe svoje ćerke i nekome podari nastavak života.

Srbija uvodi registar davalaca i nedavalaca i donorske kartice, sa ciljem da se poveća broj transplantacija i spasu životi pacijenata Foto: Orawan Pattarawimonchai/Shutterstock

Njenu poruku prenosimo u celosti.

"Dragi ljudi,

ne znam ko ste, niti gde ste, ali znam da sada živite zahvaljujući organima moje ćerke.

Želim da vam kažem nešto što mi je jako važno — nemojte nositi grižu savesti. Molim vas za to. Njena smrt nije vaša krivica, a vaš život je za mene dragocen.

Ako postoji nešto što mi donosi utehu u svemu ovome, to je saznanje da deo nje i dalje živi. U vašem disanju, u vašem srcu, u svakom novom danu koji vam je dat.

Zato vas molim — živite. Ne samo da postojite, nego da zaista živite. Radujte se, volite, planirajte, smejte se. To bi i ona želela.

Ne poznajem vas, ali vas u isto vreme osećam blisko. Na neki način, povezani smo zauvek.

Jednog dana, ako ikada budete spremni i ako okolnosti to dozvole, volela bih da vas upoznam. Do tada, dovoljno mi je da znam da ste tu.

Sa toplinom i mirom u srcu,

majka, I. M."

Statistika u Srbiji U ovoj godini, u najtežim trenucima, kada su se životi njihovih najmilijih gasili, 17 porodica je dalo saglasnost za doniranje organa. Zahvaljujući toj odluci, urađene su 71 transplantacija tkiva i organa, uključujući i prvu transplantaciju pluća u Srbiji. Na transplantaciju organa u Srbiji čeka 1.228 građana.