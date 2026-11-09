Lečenje ezofagitisa zavisi od uzroka. Kada je upala posledica vraćanja želudačne kiseline, najčešće se koriste inhibitori protonske pumpe, poput omeprazola, pantoprazola i esomeprazola, koji smanjuju lučenje kiseline i omogućavaju zarastanje sluznice. Terapija obično traje oko osam nedelja.

Ako je uzrok infekcija, primenjuju se antimikotici ili antivirusni lekovi, dok se kod eozinofilnog ezofagitisa koriste i kortikosteroidi koji se gutaju. Operacija se razmatra samo u određenim slučajevima, kada druge metode lečenja ne daju odgovarajuće rezultate.