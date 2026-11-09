Kim Kardašijan ima upalu jednjaka: Isto je imao i moj otac, koji je umro od raka
Kim Kardašijan otkrila je da joj je dijagnostikovan ezofagitis, odnosno upala jednjaka, zbog koje joj je lekar preporučio operaciju. Ova dijagnoza posebno ju je uznemirila jer je njen otac, Robert Kardašijan, preminuo od raka jednjaka 2003. godine.
U porodičnom rijaliti programu Kardašijan je ispričala da je tokom endoskopskog pregleda ustanovljeno da ima promene na jednjaku koje zahtevaju lečenje. Slične promene uočene su i prilikom prethodnog pregleda, zbog čega joj je lekar predložio hiruršku intervenciju.
Međutim, odlučila je da potraži drugo mišljenje u Centru za zdravlje jednjaka "Robert Kardašijan" pri Univerzitetu Kalifornije u Los Anđelesu (UCLA), koji je 2019. godine osnovala zajedno sa sestrama u znak sećanja na oca.
- Zbog iskustva mog oca, moje sestre i ja otvorile smo Centar za zdravlje jednjaka. Ironija je u tome što sam pomogla da se osnuje ova ustanova, a nisam ni slutila da će jednog dana i meni zatrebati - rekla je Kardašijan.
Pokušaj lečenja bez operacije
Nakon konsultacija sa specijalistima, dogovoreno je da najpre proba osmonedeljnu terapiju lekovima, uz promene u ishrani, a zatim ponovi endoskopski pregled.
Lečenje ezofagitisa zavisi od uzroka. Kada je upala posledica vraćanja želudačne kiseline, najčešće se koriste inhibitori protonske pumpe, poput omeprazola, pantoprazola i esomeprazola, koji smanjuju lučenje kiseline i omogućavaju zarastanje sluznice. Terapija obično traje oko osam nedelja.
Ako je uzrok infekcija, primenjuju se antimikotici ili antivirusni lekovi, dok se kod eozinofilnog ezofagitisa koriste i kortikosteroidi koji se gutaju. Operacija se razmatra samo u određenim slučajevima, kada druge metode lečenja ne daju odgovarajuće rezultate.
- Nisam o ovome govorila mnogim ljudima jer me sve veoma lično pogađa i ne želim ni da razmišljam o tome. Moj otac je preminuo od raka jednjaka i nadam se da ću uz pomoć lekova uspeti da rešim problem. Poslednje što želim jeste operacija jednjaka. To me zaista plaši, ali uradiću sve što bude potrebno - priznala je.
Šta je ezofagitis i kada predstavlja rizik?
Ezofagitis je zapaljenje sluznice jednjaka, organa koji povezuje ždrelo sa želucem. Najčešće nastaje usled gastroezofagealnog refluksa, odnosno vraćanja želudačne kiseline u jednjak, ali uzroci mogu biti i određeni lekovi, infekcije i alergijske reakcije.
Najčešći simptomi su gorušica, otežano ili bolnogutanje, bol u grudima i osećaj pečenja iza grudne kosti. Lečenje zavisi od uzroka i obuhvata odgovarajuće lekove i promene životnih navika, dok je operacija potrebna samo u određenim slučajevima.
Dugotrajan refluks kod pojedinih pacijenata dovodi do promena sluznice poznatih kao Baretov jednjak, koje povećavaju rizik od raka jednjaka. Ipak, sama dijagnoza ezofagitisa ne znači da osoba ima rak niti da će ga razviti.
Izvor: People.com/Zdravlje.kurir.rs
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