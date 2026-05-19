Mnogi ljudi koriste izraze gorušica, pojačana kiselina i refluks kao sinonime, ali između njih postoji važna razlika. Iako svi opisuju problem vraćanja želudačne kiseline, kiselina i refluks nisu isto. Pojačana želudačna kiselina predstavlja simptom, dok je refluks fizički proces u kojem se sadržaj želuca vraća u jednjak.

Prema rečima dr Načiketa Dubalea, gastroenterologa iz bolnice "Apollo Hospital" u Puni, refluks se često doživljava kao prolazna tegoba koja može da se kontroliše promenama u ishrani ili lekovima bez recepta. Ipak, kada simptomi traju duže ili se često vraćaju, mogu da ukazuju na gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB), stanje koje zahteva ozbiljniju medicinsku procenu.

Gorušica je neprijatan osećaj pečenja u grudima uzrokovan vraćanjem želudačne kiseline u jednjak Foto: Profimedia

- Povremena gorušica je česta, ali refluks koji traje duže od dve do četiri nedelje, često se ponavlja ili zahteva svakodnevno uzimanje lekova ne bi trebalo ignorisati. Dugotrajno samostalno lečenje može da odloži postavljanje tačne dijagnoze i odgovarajuću terapiju - opominje gasteroenterolog.

Koji simptomi zahtevaju hitniji pregled? Pojedini simptomi zahtevaju što bržu procenu stručnjaka. Među njima su otežano ili bolno gutanje, neobjašnjiv gubitak telesne težine, uporno povraćanje, krvarenje iz digestivnog trakta, hronični kašalj i promene glasa (promuklost). Ovi simptomi mogu da ukazuju na komplikacije refluksa, oštećenja jednjaka, a u retkim slučajevima i na rak jednjaka.

Kako se postavlja dijagnoza?

U slučaju izraženih ili dugotrajnih tegoba, lekari najčešće preporučuju endoskopiju gornjeg dela digestivnog trakta. Reč je o minimalno invazivnoj proceduri koja omogućava direktan pregled jednjaka i želuca, pa mogu da se otkriju upale, čirevi ili promene poput Baretovog jednjaka, a u retkim slučajevima i rak jednjaka.

- Endoskopija je kratka i bezbedna procedura koja se obično obavlja uz sedaciju, a njena najveća prednost je mogućnost ranog otkrivanja promena, što značajno poboljšava uspeh lečenja - objašnjava dr Dubale.

Šta može da pomogne?

Gastroenterolog dodaje da je pojačana želudačna kiselina često početni korak, pa pravovremena kontrola simptoma može da smanji rizik od razvoja refluksa. Tegobe se najčešće ublažavaju manjim obrocima i izbegavanjem prejedanja, jer velika količina hrane povećava pritisak na mišić između želuca i jednjaka i olakšava vraćanje kiseline.

Manji, ali češći obroci su najbolja prevencija Foto: Shutterstock