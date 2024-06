Tomislav je preboleo rak bešike: Prve simptome primetio sam pre devet godina - peckanje prilikom mokrenja i čudna boja urina

Rak mokraćne bešike je "siroče" onkologije, teška, podmukla bolest, sa neizvesnim ishodom i sa vrlo ograničenim terapijskim mogućnostima, od koje godišnje u Srbiji oboli oko 2.500 ljudi dok bitku izgubi oko 1.000. Tomislav Miletić (73) je izašao kao pebednik iz nje, a mi vam povodom Nedelje muškog zdravlja prenosimo njegova iskustva.

- Prvi simptom koji sam primetio pre devet godina bilo je peckanje prilikom mokrenja i čudna boja urina. Mislio da je to neka infekcija i da će proći. Međutim, nije prolazilo. Posle izvesnog vremena pojavila se krv u mokraći. To sam saopštio supruzi, ali ne i ćerki, iako je ona medicinski radnik, bilo mi je neprijatno da pričam o tome. Supruga je, međutim, prenela ćerki koja je došla, uhvatila me za ruku i kao malo dete odvela u KBC Zvezdaru - priča Tomislav.