Ivan je prvo osetio jak bol u leđima: Mislio sam da je zbog dušeka, a onda je stigla strašna dijagnoza i 15 tura zračenja

Godinu dana pre nego što mu je postavljena digajgnoza, Ivan je imao bolove u leđima koji se javljaju kod dosta ljudi u tom periodu života, i nije ni slutio da taj bol može da ukazuje na ozbiljan zdravstveni problem.

- Mislio sam da je u pitanju dušek, pa sam onda kupio prostirku, ali nije bilo ništa bolje. Savetovao sam se sa doktorima i oni su mi preporučili lekove za bolove. Onda je došla korona kroz koju sam lagano prošao. Posle toga su mi se pojačali bolovi u slabinskom delu leđa i javilo se probadanje. I onda mi je moj doktor, kardiolog, kod kog se ja lečim već dugo godina od visokog krvnog pritiska i dijabetesa, preporučio da uradim magnetnu rezonancu kičme. Tu je nedvosmisleno utvrđeno da je u pitanju tumor na 10-om pršljenu i hitno sam operisan na Banjici - priča Ivan.

Imao sam pomene na četiri kosti

Biopsija uzetog uzorka sa operacije pokazala je prvobitno da se radi o plazmacitomu. Ivan nastavlja lečenje na onkologiji Kliničkog centra. Tamo dobija 15 seansi zračenja operisanog dela kičme ne bi li se tumor još smanjio, Potom je poslat i na rendgen, a kasnije i na pet skener gde su potvrđene promene na još nekoliko mesta.

foto: Privatna Arhiva

U januaru 2022. Ivan odlazi na hematologiju na Klinički centar kod prof.dr Jelene Bile, koja postavlja dijagnozu multipli mijelom IgA tip lambda 3 stepana.

- Multiplimelom napada kosti. Imao sam promene na četiri mesta, na četiri kosti. Jedna je na kosti glave, jedna je na kosti ramena, jedna na nozi i jedna na ruci. To je bio osnovni zaključak da se radi ipak o multipli mijelomu, a ne o plazmacitomu. Plazmacitom se javlja samo na jednom mestu. A multiplimelom, sama reč kaže multi, znači da se javlja na više mesta. Malo su lutali kod te dijagnoze i na kraju je profesorka Jelena Bila sa Klinike za hematologiju rekla da se definitivno radi o mulitpli mijelomu i krenula sa terapijama - priča Ivan.

Posle prvobitnog šoka rešio sam da ću pobediti bolest

Prva rekacija na rezultate magnetne rezonance bila je šok, ali kaže da se brzo umirio i rešio da ne može da se preda.

- Čim sam dobio rezultate magneta na mail, ja sam mislio da meni ne može to da se desi. Bavio sam se sportom celog života, skoro do svojih 50-ih godina aktivno. Međutim, desilo se, to je bio taj šok, odmah se pitamo zašto, da li je moguće, pa ja to ne mogu da verujem da to meni može da se desi. To je bio taj trenutak, nekih sad-dva dok sam se ja sabrao. Onda sam posle toga to nekako prihvatio mirno, jednostavno samo sam o deci i unučićima razmišljao, i pitao sam se: "Ko sam ja da se predajem, ja želim da to pobedim." Naravno, čitao sam dosta o toj bolesti i rešio da se borim - priča Ivan.

foto: Profimedia

Prošao je kroz ceo proces lečenja koji se primenjuje u našoj zemilji.

- Prošao sam tih šest ciklusa hemoterapije, odnosno, tog VTD protokola. Onda sam posle toga imao, aperezu - prikupljenje matičih ćelija koštane srži, kao priprema za transplantacije, i imao sam dve transplantacije koštarni srži, tzv. tandem transplantacije. Znači, uzima se moja koštarna srža, radi se o autolognoj transplantaciji. Dakle uzimaju se moje ćelije, predhodno se jakim citostaticima ubijaju te loše ćelije, a onda, bukvalno se imunitet moj svede na nivo bebe, a onda injekcijama pokušavaju da animiraju koštarnu srž da ponovo počne da proizvodi zdrave ćelije.

Bolest je mirovala 10 meseci, a onda se razgoropadila

Posle transplantacija Ivan se osećao sasvim dobro sve do maja ove godini. U međuvremu dobio je lek koji služi za mirovanje bolesti, jer je ona neizlečiva i samo može da se dovede u stanje mirovanja na određeni period, na nekoliko meseci ili godina.

- Tako da je meni to (primirivanje bolesti) trajalo 10 meseci. Onda sam u maju osetio da nisam ona ista ooba od posle transplantacije. Urađena mi je krvna slika i utvrđeno je da mi se bolest vratila, odnosno došlo mi je do relapsa bolesti. Tako da sada, u pslednja dva meseca na terapiji sa dva leka i dobio sam već od komisije najnoviji lek koji treba da počnem da uzimam od 25. jula ali to mora da se izvodi u bolničkim uslovima da bi lekari videli reakcije organizma. to će ponovo biti proces od nekoliko meseci ponovno proces sa tim novim lekom, da ponovno pokušam da uđem u remisiju, odnosno mirovanje bolesti.

Ivan sa suprugom foto: Privatna Arhiva

Uz redovnu terapiju, jačam organizam i na prirodan način

Ivan je nastavio sa uobičajenim životom i zdravim navikama, a trudi se da uzima i zdrave dodatke ishrani kako bi ojačao organizam.

- Konsultovano sam sa doktorima i oni su mi rekli da nastavim da bukvalno se ponašaš kao i ranije i da jedem normalno kao i ranije. Pijem nešto što je zdravo da bih zaštitio jetru, surutku, pa aroniju povremeno, pa B12 vitamin koji je vrlo važan za neuropatiju, pošto ja imam i dijabetes.To su neke stvari koje koristim pored normalnoe ishrane. Iako mi se bolest vratila posle deset meseci, ne znači da sada neće trajati remisija možda duže sigurno. Eto ja verujem u to, moramo verovati.

Podrška porodice je na prvom mestu

- Meni je na prvom mestu porodica uvek bila. Svakako moramo da verujemo i lekarima, ali podrška porodice je na prvom mestu. Znači, supruga, deca, meni je to pomoglo najviše i dalo najveću snagu. I poručao bih svakome ko ima neki zdravstveni probem da nikakva predaja ne dolazi u obzir, znači samo borba. Još i ovaj tip raka koštane srži ili rak krvi, je jedan od tipova koji može bez stresa, može da se bori s time. Nema tih opasnih metastaza koje se dešavaju, kao kod nekih drugih oblika raka.

Supruga je takođe veliki borac Ivan je i podrška svojoj supruzi koja takođe prolazi kroz zdravstvene izazove. - Moja supruga ima problem sa pankreasom i bubrezima. Ja imam i taj problem u porodici. Ona je imala već operaciju pankreasa, dve trećine je odstranjeno i na jednoj trećini se posle četiri godine posle te operacije pojavila na glavi pankreasa promena. Sada je pre mesec i po dana tretirana na neurohirurgiji i čekamo rezultate. Ona se oseća odlično, takođe je veliki borac, veliki radnik, jednostavno gura samo napred, tako da eto, borimo se. Samo nema predaje, nema malodušnosti, nema žaljenja - poručuje Ivan.

Olivera Marković

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.