- Prvi simptomi su se javili u vidu stezanja i spazma u grudima. Trajali su oko dva sata svaki, a ukupno dva, u razmaku od šest dana. Simptomi se javljaju povremeno i oni nisu tako jaki u početku, pa ih ljudi i ne detektuju na pravi način. I to se sve dešava dok ne dođe do nekog drastičnog događaja kao što je srčani udar, angina pekturis, što se meni desilo pre dve godine. Tada sam odbijao da poveruje da je to srčani udar, tj. napad angine pektoris, i onda sam redovnim putem tražio rešenje, i tražio šta je uzrok, da bi saznao da je u pitanju bio napad angine pektoris. Međutim, prošlo je malo više vremena, dijagnoza je ustanovljena dva meseca nakon napada angine pektoris, jedino što je moglo da se uradi bilo je da se plasiraju stentovi, pošto su to preporučivali lekari pre nego bajpas, tj. premošćavanje krvnih sudova koji su se zapušili - priča Slobodan.