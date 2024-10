- Ima tu jedan moment koji je vrlo značajan, a to je da sam ja u trenutku kada sam dobila prvi put biološki lek, bila u studiji. Shvatila sam da je to najbrži put da dođem do biološkog leka. Jer da biste dobili biološki lek o trošku Republičkog fonda, vi morate tačno da zadovoljite sve kriterijume, a može da nedostaje vrlo malo da dođete do leka. U tom trenutku ja sam bila ta koja ne zadovoljava sve kriterijume. Tako da kada se pojavila mogućnost da uđem u tu studiju, ja sam to oberučke prihvatila i bila sam pet godina u studiji i posle toga još dve godine kompanija nam je davala taj lek gratis. Tako da je i to jedan od načina da se dođe do biološkog leka brže. Želim da ohrabrim obolele da, kao i ja, private studije jer su kontrole i praćenje potencijalnih neželjenih efekata tokom studija veoma kontrolisani u nameri da se ni na koji način obolelom u studiji nanese bilo kakva šteta.