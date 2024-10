- Tu ponovo merim pritisak i odlazim u Urgentni centar u Zrenjaninu, gde me zadržavaju, jer nije normalno da neko sa dvadeset jednom godinom ima pritisak 180/120. Smeštaju me na koronarno, ali ubrzo nakon rezultata premeštaju na nefrologiju . U tim trenucima, niko mi ništa ne govori. Dve divne doktorke kažu mi da je moje stanje hronično, da dugo traje, ali da je lečivo. U tom trenutku, ja ne znam šta to znači, odbijam da guglam bilo šta. Kada su mi se rezultati malo popravili i kalijum pao, poslali su me u Klinički centar Vojvodine, da vide da li je potrebno raditi biopsiju .

- Dok mi je doktor u Kliničkom centru Vojvodina radio ultrazvuk, rekao je studentu do njega “Ovo je za transplantaciju”. Te reči mislim da ću pamtiti do kraja života. Izašao sam iz ordinacije bez reči, dok je doktor majci objašnjavao situaciju. Ona me je jako zagrlila i prošaptala: “Izguraćemo”. To je bio jedini momenat kada su me emocije savladale.