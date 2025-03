Porfirija se odnosi na grupu retkih poremećaja koji su rezultat nakupljanja prirodnih hemikalija zvanih porfirini u telu koji su potrebni za stvaranje dela hemoglobina (protein u crvenim krvnim zrncima koji prenosi kiseonik do organa i tkiva tela). Za pretvaranje porfirina u hem (deo heomoglobina) potrebno je osam enzima. Ukoliko bilo koji od ovih enzima ne postoji u dovoljnim količinama, porfirini se nakupljaju u telu.

Još tada kreće istraživanje o tome kakva je to bolest, šta je izaziva, koji su sve simptomi i kako živeti sa njom.

- 2007. godine, tri dana nakon porođaja ( carskog reza ), mene otpuštaju iz bolnice kući. Jaki bolovi u stomaku su se javili već prvog dana, ali doktori tome nisu pridavali značaj, govorili su mi da izmišljam, da se prenemažem i da je to normalno jer sam se tek porodila. Dolaskom kući stanje mi se pogoršava, pored nepodnošljivih bolova u stomaku, boli i sve ostalo, toliko da nisam imala snage da samostalno ustanem.

- Prepoznala sam simptome i ukazala doktorima na porfiriju. U Opštoj bolnici u Požarevcu nije bilo uslova za analize porfirina niti ih sada ima, pa me već u jako teškom stanju šalju u Urgentni centar. Na odeljenju hematologije i meni dijagnostikuju akutnu intermitentnu porfiriju. Oporavak je trajao dugo, toliko da nekoliko meseci nisam mogla da prigrlim svoju tek rođenu ćerkicu. To je bio najveći šamar bolesti koji sam doživela, od profesionalnog sportiste do potpunog invalida o kome moraju drugi da brinu - kaže naša sagovornica.