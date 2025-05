Sve je bilo u redu do 2023, kada joj se prvi put pojavljuju znaci na telu koji su alarmirali da nešto nije u redu. Naime, tegobe su postajale sve učestalije, uticale su na njenu svakodnevicu, a lekari nikako nisu nalazili uzrok takvog stanja. U martu 2025, posle učinjenih specijalističkih pregeda u Kliničkom centru Srbije , ustanovljena je dijagnoza ciroze jetre (K74.6 Cirrohosis hepatis alia et non specificata). I tada kreće Kristinina najvažnije borba - za život.

- Smatra se da je imunološko oboljenje, ali testovi nisu utvrdili koje. Uzima se u obzir to što sam prevremeno rođena sa oštećenjem na jetri koje je izlečeno još kad sam bila beba, bar su tako rekli lekari koji su me lečili od 1989. do 1990. I sve je bilo u redu do momenta kada mi nalaze cirozu jetre - drugačiju i nesprcifičnu ( Cirrohosis hepatis alia et non specificata).