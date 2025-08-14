Slušaj vest

Bivša teniserka Monika Seleš već tri godine pati od teške mišićne slabosti. Pedesetjednogodišnjakinja je za Asošijejted pres rekla da pati od neuromuskularne autoimune bolesti - mijastenije gravis.

Monika Seleš, bivša rivalka Štefi Graf, između ostalog je izjavila da je iznenada duplo videla lopticu dok je igrala tenis i da je nije udarila.

Pored pojave duplih slika rekla je da joj je trebalo neko vreme pre nego što je mogla da govori o svojim trenutnim simptomima, jer je bolest bila komplikovana.

- Ima veliki uticaj na moj svakodnevni život - rekla je Monika koja je poslednji meč odigrala 2003. godine.

U karijeri je osvojila ukupno devet titula na četiri najveća teniska turnira.

Pored oštećenog vida, posledice mijastenije gravis uključuju mišićnu slabost u rukama i nogama. Seleš je, na primer, rekla da je imala poteškoća sa oblikovanjem kose. Pre nego što je posetila lekara, nikada nije čula za tu bolest.

- Morala sam ponovo da izgradim svoj život - izjavila je ona sećajući se napuštanja domovine kao trinaestogodišnjakinja, svog sportskog uspona do slave i bogatstva i napada u Hamburgu gde ju je1993, jedan od posetilaca sa trbina ubo nožem u leđa.

- Ali ono što uvek govorim svojoj deci kao mentor: Uvek morate da se prilagodite. Lopta odskače i vi morate da se prilagodite njoj. I to je ono što sada radim - rekla je.

Jedan od simptoma mijastenije gravis je i spušteni kapak Foto: Shutterstock

Šta je mijastenija gravis?

Za mijasteniju gravis ne postoji lek, ali određeni tretmani mogu pomoći u ublažavanju simptoma. Ova bolest može pogoditi osobe svih uzrasta, ali je češća kod žena mlađih od 40 godina i kod muškaraca starijih od 60.

Simptomi mijastenije gravis mogu uključivati: slabost mišića u rukama, šakama, prstima, nogama i vratu

umor

spuštene kapke (ptoza)

zamagljen vid ili dvostruke slike

ograničene facijalne ekspresije

probleme sa govorom, gutanjem ili žvakanjem

problemi sa hodanjem Simptomi se javljaju iznenada

Početni simptomi miastenije gravis javljaju se iznenada. Mišići obično postaju slabiji kada je osoba aktivna, dok se snaga mišića vraća tokom perioda odmora. Intenzitet slabosti mišića često varira iz dana u dan. Većina ljudi je oseća najjače na početku dana, a najslabije na kraju dana.

U retkim slučajevima, mijastenija gravis utiče na mišiće respiratornog sistema. Može se javiti kratak dah ili ozbiljniji probleme sa disanjem. U tom slučaju, važno je odmah pozovati hitnu pomoć. Ovaj problem uglavno ne nastaje iznenada.

Slabost mišića uzrokovana mijastenijom gravis se pogoršava kada se koristi zahvaćeni mišić. Pošto simptomi obično postaju bolji tokom perioda odmora, slabost mišića može doći i proći. Međutim, simptomi imaju tendenciju da napreduju tokom vremena. Oni obično dostižu najgore u roku od nekoliko godina nakon početka bolesti.

Miastenija gravis može uticati na bilo koji od mišića koje možete kontrolisati. Određene mišićne grupe su češće pogođene od drugih.

Miastenija gravis može uticati na bilo koji od mišića koje možete kontrolisati. Foto: Shutterstock

Koliko se često javlja mijastenija gravis?

Mijastenija gravis pogađa oko 20 od svakih 100.000 ljudi širom sveta. Stvarni broj može biti veći, jer neki ljudi sa blagim oblicima bolesti možda nisu svesni da je imaju. U Sjedinjenim Američkim Državama, otprilike 60.000 ljudi je pogođeno miastenijom gravis u bilo kojem trenutku.

Kada posetiti doktora?

Razgovarajte sa svojim lekarom ako imate problema sa:

disanjem

vidom

gutanjem

žvakanjem

hodanjem

pokretanjem ruku i nogu

podizanjem glave