Jasmina nije imala nikakve simptome pre ove dijagnoze, a lekaru se javila zbog povišenog krvnog pritiska i jakih tahikardija, ne sluteći da iza ovih tegoba ne stoje problemi sa srcem, već nešto ozbiljnije.

- Nikakve simptome vezano za moju dijagnozu nisam imala. Bogu hvala, nemam ih ni danas jer kažu da kada se pojave simptomi da je tu već kraj, da je kasno. Javila sam se lekaru zbog povišenog srčanog pritiska i jakih tahikardija. Rečeno mi je da sam imala predinfarktno stanje. Dobila sam terapiju za srce i za pritisak, međutim kardiolog me je poslao na eho abdomena i čim sam to odradila, nešto je viđeno.

Zbog deteta nisam smela da padnem

Nakon toga upućena je na Klinički centar Niš na dalje analize i na osnovu svih rezultata na kraju je rađena biopsija na osnovu koje je utvrđen karcinom žučnih kanala.

- Kada sam saznala za dijagnozu to je bio za mene potpuni kraj, nema goreg osećaja. Imam sina od devet godina i samo mi je on bilo u glavi, šta će da radi bez mene, šta će da bude ako se meni nešto desi. Ali Bogu hvala, uz podršku oca i sestre, braće i prijatelja iščupala sam se iz toga i sada već razmišljam na malo drugačiji način, ali tada mi je to bilo toliko katastrofalno da nisam videla nigde ni izlaz, niti bilo koje rešenje. Međutim, zbog deteta nisam smela da padnem, nego da nastavim da se borim i da verujem u Boga i u čuda.

Jasmina je već u septembru krenula sa hemioterapijama, a prva i druga su joj bile najteže. Upućena je na osam ciklusa terapija, od kojih je prošla pet.

- Na početku sam imala mučnine. Dobila sam terapiju za koju su mi rekli da je na svetskom nivou, ali nije se znalo kako će ona da utiče na mene. Prvu i drugu terapiju nisam baš najbolje prihvatila. Prošla sam pet ciklusa, a imaću ih ukupno osam. Međutim, terapija koju primam ovde u Srbiji nije dovoljna. Ona je za sada zaustavila dalje širenje, i dalje su promene primarno u žučnim kanalima, a pošto oni prolaze kroz jetru zahvaćen je i dobar deo jetre. Operacija nije moguća niti transplantacija i preporučena mi je ciljana terapija u Turskoj gde sam ostavila svoju biopsiju i sada oni traže odgovarajući lek za mene koji će direktno uticati na tumor.

Šta je holangiokarcinom (rak žučnih kanala)? Holangiokarcinom, odnosno rak žučnih kanala, je vrsta raka koja nastaje u tankim kanalima koji prenose žuč — digestivnu tečnost koja pomaže u varenju masti. Žučni kanali povezuju jetru sa žučnom kesom i tankim crevom. Ova bolest se najčešće javlja kod osoba starijih od 50 godina, ali se može pojaviti u bilo kom životnom dobu, navodi se na sajtu Mejo klinike.

Hemioterapija samo sprečava pogoršanje stanja

Hemoterapija za sada samo održava trenutno stanje, a širenja nije bilo.

- U nekom momentu organizam može da se prezasiti te terapije i prestaće efekat. Ništa se hvala Bogu nije širilo, ali ni smanjivalo - kaže naša sagovornica.

Zbog jake trapije, neophodno je da održava stabilnu krvnu sliku, a sa druge strane morala je da prilagodi ishranu, što je veliki izazov.

- Promenila sam ishranu, trudim se što zdravije da se hranim, što mi je bilo mnogo teško u početku jer krvna slika bude loša, a samim tim onda ne mogu da primam terapiju, tako da sam imala problem kako održati krvnu sliku i na koji način, a da ne napravim sebi štetu u smislu da opteretim jetru.

Iako suočavanje sa teškom dijagnozom nosi sa sobom veliku ranjivost, Jasmina ističe da veliku snagu čovek može pronaći u ljubavi Foto: Privatna arhiva

Neophodno je lečenje u inostranstvu

U našoj zemlji Jasmini je ponuđena imuno terapija, ali nju ne pokriva zdravstveno osiguranje. Između ostalog, lekari su joj objasnili da joj ta vrsta terapije ne bi omogućila ozdravljenje.

- Samo bih samo dobila na vremenu. Iz toga razloga sam otišla u Tursku da vidim za mogućnost transplantacije ili eventualno nekog leka. Tamo sam dobila odgovor da ćemo da tražimo odgovarajući lek, takozvano "posejavanje lekova" (testiranje osetljivosti organizma na različite lekove; u pitanju je personalizovani pristup terapiji) gde će da se vidi na koji lek moj organizam najbolje reaguje.

Simptomi raka žučnih kanala Znaci i simptomi mogu uključivati: - žutilo kože i beonjača (žutica) - jak svrab kože - svetlu, skoro belu stolicu - tamnu mokraću - umor - bol u gornjem desnom delu stomaka, ispod rebara - neobjašnjiv gubitak telesne težine - povišenu telesnu temperaturu - noćno znojenje

Za Jasminu do pobede

Zbog kompleksnosti, agresivne prirode i retkosti ovog oboljenja potrebno je da Jasmina što pre nastavi lečenje na klinici u inostranstvu ciljanim terapijama i inovativnim onkološkim pristupom.

S obzirom da ovaj vid lečenja iziskuje visoke troškove mole se svi ljudi dobre volje da pomognu donacijama kako bi se Jasmina izborila sa bolešću i bila prisustna u odrastanju svog deteta.

Sredstva su potrebna za specijalističke preglede, analize krvi, terapije, lekove, potrošni medicinski materijal, troškove prevoda medicinske dokumentacije, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Borba je teska, ali je vredna

Iako borba nije nimalo laka Jasmini snagu daje njen sin, porodica i prijatelji. Trudi se da održava pozitivan stav, i veruje u pobedu.

- Meni je na prvom mestu dete dalo snagu. Da nemam dete, verovatno se ne bih ni ja tako postavila. Mislim da je pozitivan stav pola posla, pola ozdravljenja. Nadam se najboljem i sa verom u Boga i sve ljudi koji su tu da pomognu, ja verujem da ću i ovu priču izgurati kako treba i na pravi način. Znači svakako i podrška, prvenstveno oca, braće, sestre, prijatelja, i ogromne snage koju mi daje moje dete.

Iako suočavanje sa teškom dijagnozom nosi sa sobom veliku ranjivost, Jasmina ističe da veliku snagu čovek može pronaći u ljubavi.

- Borba nije laka, ima dana kada si umoran, uplašen i kada ti se čini da ne možeš više. I to je u redu. Hrabrost ne znači da se ne uplašiš, već da ustaneš i onda kada ti je najteže. Važno je znati da niste sami. Oslonite se na ljude koji vas vole, trazite pomoć, govorite kako se osećate. Svaki novi dan je pobeda, svaki korak napred je dokaz snage. Borba je teska, ali je vredna. A mi koji se borimo vredni smo života, nade i budućnosti. Moramo da pronađemo svetlo na kraju tunela.

