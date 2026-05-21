Etarsko uljenane moglo bi da pomogne u snižavanju krvnog pritiska kod osoba sa blagom hipertenzijom, pokazalo je novo istraživanje naučnika sa Univerziteta Lankašir. Tokom studije koja je trajala 20 dana, ispitanici koji su dva puta dnevno uzimali male doze ulja nane imali su u proseku niži sistolni pritisak za 8,5 mmHg.

Rezultati, objavljeni u časopisu PLOS One, privukli su pažnju jer je reč o relativno jednostavnom i jeftinom pristupu koji bi jednog dana mogao da posluži kao dodatna pomoć u kontroli blago povišenog krvnog pritiska.

U istraživanju je učestvovalo 40 odraslih osoba između 18 i 65 godina koje su imale predhipertenziju ili prvi stadijum hipertenzije. Ispitanici su bili podeljeni u dve grupe, a deo njih svakodnevno je uzimao precizno određenu malu dozu ulja nane, 100 mikrolitara dva puta dnevno. Kod te grupe zabeležen je pad sistolnog (gornjeg) krvnog pritiska u proseku za 8,5 mmHg, dok kod ispitanika koji su dobijali placebo sa ukusom nane nije bilo značajnijih promena.

Naučnici su tokom studije pratili i druge parametre, uključujući dijastolni pritisak, srčani ritam, telesne mere, rezultate analiza krvi, kvalitet sna i psihičko stanje učesnika.

Mentol i flavonoidi pod lupom

Prema rečima autora studije, nana sadrži jedinjenja poput mentola i flavonoida, za koja se veruje da mogu da utiču na širenje krvnih sudova i bolju cirkulaciju. Relativno je jeftino i lako dostupno, pa bi u budućnosti moglo da predstavlja dodatnu pomoć osobama sa blagim povišenjem krvnog pritiska.

- Visok krvni pritisak jedan je od vodećih uzroka srčanih bolesti i prevremene smrti širom sveta. Zbog toga se stalno istražuju novi načini koji bi mogli da pomognu u njegovoj kontroli – rekao je dr Džoni Sinkler, jedan od autora istraživanja.

On dodaje da su rezultati studije ohrabrujući, posebno zato što je hipertenzija najčešći preventabilni faktor rizika za kardiometaboličke bolesti.