Reč „joga“ znači „sjedinjenje“ ili „povezivanje“. Joga simbolizuje jedinstvo tela, uma i svesti, a njena filozofija nastala je u Indiji pre oko 5.000 godina

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Joga je drevna disciplina nastala u Indiji pre više hiljada godina. Ova veština povezuje fizičke vežbe (asane), tehnike disanja (pranajama), meditaciju i mentalnu koncentraciju, sa osnovnim ciljem – uspostavljanjem ravnoteže između tela, uma i emocija. Međunarodni dan joge obeležava se 21. juna.

Jača fleksibilnost, mišiće, zglobove

Reč „joga“ znači „sjedinjenje“ ili „povezivanje“. Joga simbolizuje jedinstvo tela, uma i svesti, a njena filozofija nastala je u Indiji pre oko 5.000 godina. Prvobitni ciljevi joge bili su duhovni razvoj i ovladavanje sopstvenim fizičkim i mentalnim potencijalima.

Veruje se da joga poboljšava fleksibilnost, jača mišiće, doprinosi očuvanju hrskavice i zdravlja zglobova i poboljšava cirkulaciju krvi. Joga može, posebno kada se redovno praktikuje, da snizi krvni pritisak i reguliše rad nadbubrežnih žlezda.

Joga unapređuje ravnotežu i koordinaciju, smanjuje rizik od pojedinih problema sa varenjem i ublažava bolove.

Vežba kolena ka grudima rasterećuje karlicu i donji deo leđa Foto: Shutterstock

Predlog za ustanovljenje Međunarodnog dana joge podneo je 2014. godine Narendra Modi. Prepoznajući univerzalnu vrednost i značaj joge, čak 175 država članica Ujedinjenih nacija podržalo je rezoluciju. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 11. decembra 2014. godine proglasila 21. jun Međunarodnim danom joge. Ovaj datum izabran je zato što predstavlja najduži dan u godini na severnoj hemisferi i simbolično označava harmoniju čoveka sa prirodom i univerzumom.

Uticaj na krvni pritisak

Brojna istraživanja pokazuju da joga može doprineti snižavanju povišenog krvnog pritiska, naročito kod osoba sa hipertenzijom. Vežbanje smanjuje stres i napetost, aktivira parasimpatički nervni sistem, poboljšava funkciju krvnih sudova i smanjuje nivo hormona stresa, poput kortizola i adrenalina.

Posebno su korisne blage forme joge koje uključuju vežbe disanja, meditaciju i opuštanje.Postoji više stilova joge zasnovanih na različitim fizičkim vežbama i položajima. Među najpoznatijim su položaj molitve, planina, drvo i kobra.

Vrednosti iznad 100 mmHg smatraju se izrazito povišenim, ali rizik raste već i preko normalnih 40 Foto: Shutterstock

Uticaj na puls

Redovna praksa joge često dovodi do smanjenja pulsa u mirovanju. Niži puls u stanju odmora obično ukazuje na efikasniji rad srca i bolju kondiciju kardiovaskularnog sistema. Idealne vrednosti pulsa u mirovanju su 60 do 80 otkucaja u minuti.

Vežbe sporog i dubokog disanja mogu da uspore srčani ritam, poboljšaju varijabilnost srčanog ritma (pokazatelj sposobnosti organizma da se prilagođava stresu) i smanje osećaj ubrzanog lupanja srca izazvanog nervozom ili anksioznošću.

Kada je potreban oprez?

Osobe koje imaju ozbiljnu hipertenziju, srčane aritmije ili koronarnu bolest srca, kao i pacijenti koji su pretrpeli nedavni infarkt ili moždani udar, trebalo bi da se pre početka vežbanja posavetuju sa lekarom i da izaberu program prilagođen svom zdravstvenom stanju.

Šta kažu istraživanja?

Naučni pregledi i preporuke organizacija kao što je American Heart Association ukazuju na to da joga može biti korisna dopunska mera za kontrolu krvnog pritiska, zajedno sa redovnom fizičkom aktivnošću, zdravom ishranom, održavanjem optimalne telesne mase i terapijom koju je propisao lekar.