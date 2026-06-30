Samo 10% proizvoda zapravo i sadrži alergene koji su navdeni pod rečenicom Može da sadrži tragove...

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Leto i sladoled su nerazdvojni, ali za osobe sa alergijama ova poslastica nosi ozbiljan rizik. Jaja, kikiriki, soja i orašasti plodovi skrivaju se čak i u ukusima koji ih na prvi pogled ne sadrže, a unakrsna kontaminacija kašikama i posudama je česta. Uvek tražite novu kašiku, čitajte deklaraciju i ne oslanjajte se samo na reč prodavca.

Nacionalno udruženje "Alergija i ja" kontaktiralo je najveće proizvođače sladoleda kako bi proverili na koji način osobe sa alergijama mogu da dođu do informacija o sastavu proizvoda. Ohrabruje činjenica da veliki proizvođači jasno navode deklaracije na samim proizvodima, a informacije o sastavu i alergenima dostupne su i na njihovim internet stranicama. Sa druge strane, proizvođači se uglavnom "ograđuju", te navode sve alergene bez jasne provere da li ih proizvod sadrži, a imajući u vidu evropsku statistiku, samo 10% proizvoda zapravo i sadrži navedene alergene kada se oni nalaze u sastavu rečenice: "Može sadržati tragove…"

Međutim, kod pojedinih manjih proizvođača, koji imaju sopstvene lance prodaje i prodajna mesta, udruženje je dobilio odgovor da se informacije o sastavu mogu dobiti isključivo u samoj radnji, od prodavca. Takva praksa ne predstavlja adekvatnu sigurnost niti standardizovan pristup, jer osobe sa alergijama moraju imati pravovremene, jasne i lako dostupne informacije o prisustvu alergena.

Zašto je potreban dodatni oprez? Kod osoba sa nutritivnim alergijama i veoma male količine alergena mogu da izazovu ozbiljnu alergijsku reakciju. Poseban rizik predstavlja unakrsna kontaminacija, kada alergen dospe u hranu preko iste kašike, posude ili opreme za pripremu. U najtežim slučajevima može da dođe do anafilakse – po život opasne reakcije koja zahteva hitnu primenu adrenalina i medicinsku pomoć.

Posebnu opasnost predstavlja unakrsna kontaminacija. Čak i kada određeni ukus sladoleda ne sadrži kikiriki ili orašaste plodove kao sastojak, isti uređaji, posude ili kašike mogu biti korišćeni za pripremu više različitih ukusa, što povećava rizik od prisustva tragova alergena. Proizvodnja na zajedničkoj opremi i deljenje pribora predstavljaju jedan od najčešćih uzroka nenamernog izlaganja alergenima.

Jaja, kikiriki, soja i orašasti plodovi skrivaju se čak i u ukusima koji ih na prvi pogled ne sadrže Foto: Shutterstock

Na šta posebno obratiti pažnju? Jajase često nalaze u kremastim i premium vrstama sladoleda.

Kikirikii orašasti plodovi prisutni su ne samo u ukusima sa dodatkom kikirikija, lešnika ili pistaća, već i zbog mogućnosti unakrsne kontaminacije. Baza nekih gelato sladoleda može da bude kikiriki.

Sojase može nalaziti u čokoladnim dodacima, prelivima i emulgatorima.

Čak i proizvodi bez određenog alergena mogu sadržati tragove usled proizvodnje na zajedničkoj opremi.