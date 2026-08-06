Oba pacijenta su u bolnici

Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” od strane Nacionalne referentne laboratorije za ARBO viruse i hemoragične groznice Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, 5. avgusta 2026. godine registrovana su prva dva laboratorijski potvrđena slučaja obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji u sezoni nadzora 2026. godine. Obolele osobe su sa teritorije grada Beograda, starosti 75 i 82 godine. Oba pacijenta su hospitalizovana na Klinici za infektivne i tropske bolesti u Beogradu zbog razvoja neuroinvazivnog oblika bolesti.

Mere prevencije

* upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom;

* nošenje odeće dugih rukava i nogavica, svetle boje;

* preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odeću;

* izbegavanje boravka na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca – u sumrak i u zoru;

* upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta;

* redukcija broja komaraca u zatvorenom prostoru;

* po mogućstvu boravak u klimatizovanim prostorijama, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen;

* izbegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare;

* smanjenje broja komaraca na otvorenom gde se radi, igra ili boravi, što se postiže isušivanjem izvora stajaće vode. Na taj način smanjuje se broj mesta na koje komarci mogu da polože svoja jaja. Najmanje jednom nedeljno treba isprazniti vodu iz saksija za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, iz kanti, buradi i limenki. Ukloniti odbačene gume i druge predmete koji mogu da prikupljaju vodu;

* u slučaju putovanja u inostranstvo, pogotovo ako se radi o tropskom i suptropskom području, obavezno se pridržavati svih navedenih mera prevencije;

* u slučaju pojave bilo kakvih simptoma koji su kompatibilni sa neuroinvazivnim oblikom bolesti, odmah se javiti izabranom lekaru.