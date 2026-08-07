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Mikroplastika je danas prisutna gotovo svuda - u vodi, hrani, vazduhu, pa čak i u ljudskom organizmu. Novo istraživanje naučnika sa Univerziteta Teksas A&M pokazalo je da bi polietilen, najzastupljenija plastika na svetu, mogao da doprinese razvoju bolesti masne jetre, posebno u kombinaciji s nezdravom ishranom. Važno je, međutim, naglasiti da je istraživanje sprovedeno na miševima.

Polietilen čini oko trećinu ukupne svetske proizvodnje plastike i koristi se za ambalažu za hranu, plastične kese i folije, posude za čuvanje namirnica i obloge papirnih čaša za napitke. Do sada se smatrao jednom od biološki najmanje aktivnih vrsta mikroplastike.

mlada žena sedi na klupi i pije kafu za poneti
Polietilen se koristi za ambalažu za hranu, plastične kese i folije, posude za čuvanje namirnica i obloge papirnih čaša za napitke Foto: Shutterstock

Naučnici su utvrdili da je izlaganje česticama polietilena samo po sebi pojačalo promene karakteristične za masnu jetru. Kada je bilo udruženo s ishranom bogatom mastima, fruktozom i holesterolom, oštećenja su bila još izraženija

Mikroplastika menja aktivnost gena

Koristeći savremenu metodu prostorne transkriptomike, istraživači su otkrili da mikroplastika menja aktivnost gena u delovima jetre koji učestvuju u regulaciji masti i obnavljanju tkiva. Posebno su izdvojili protein PPAR-alfa, važan za metabolizam masti, i gen ANXA2, koji učestvuje u popravci oštećenog tkiva.

Autori ističu da je ovo prvo istraživanje koje pokazuje kako bi polietilen mogao da utiče na razvoj masne jetre, ali upozoravaju da su potrebna dodatna ispitivanja kako bi se utvrdilo da li isti efekti postoje i kod ljudi, kao i da li mikroplastika doprinosi nastanku težih oblika bolesti, poput fibroze jetre.

Izvor: Scitechdaily.com/Zdravlje.kurir.rs

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