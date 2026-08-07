Mikroplastika menja aktivnost gena u delovima jetre koji učestvuju u regulaciji masti i obnavljanju tkiva

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Mikroplastika je danas prisutna gotovo svuda - u vodi, hrani, vazduhu, pa čak i u ljudskom organizmu. Novo istraživanje naučnika sa Univerziteta Teksas A&M pokazalo je da bi polietilen, najzastupljenija plastika na svetu, mogao da doprinese razvoju bolesti masne jetre, posebno u kombinaciji s nezdravom ishranom. Važno je, međutim, naglasiti da je istraživanje sprovedeno na miševima.

Polietilen čini oko trećinu ukupne svetske proizvodnje plastike i koristi se za ambalažu za hranu, plastične kese i folije, posude za čuvanje namirnica i obloge papirnih čaša za napitke. Do sada se smatrao jednom od biološki najmanje aktivnih vrsta mikroplastike.

Polietilen se koristi za ambalažu za hranu, plastične kese i folije, posude za čuvanje namirnica i obloge papirnih čaša za napitke Foto: Shutterstock

Naučnici su utvrdili da je izlaganje česticama polietilena samo po sebi pojačalo promene karakteristične za masnu jetru. Kada je bilo udruženo s ishranom bogatom mastima, fruktozom i holesterolom, oštećenja su bila još izraženija.

Mikroplastika menja aktivnost gena

Koristeći savremenu metodu prostorne transkriptomike, istraživači su otkrili da mikroplastika menja aktivnost gena u delovima jetre koji učestvuju u regulaciji masti i obnavljanju tkiva. Posebno su izdvojili protein PPAR-alfa, važan za metabolizam masti, i gen ANXA2, koji učestvuje u popravci oštećenog tkiva.