Osteoporoza može godinama da ne daje simptome: Sutra u Nišu preventivna provera gustine kostiju
Građani Niša sutra će imati priliku da preventivno provere zdravlje kostiju. Dom zdravlja Niš u četvrtak, 13. avgusta, organizuje denzitometrijske preglede, kojima se meri mineralna gustina kostiju i mogu da se otkriju promene koje ukazuju na osteoporozu i pre nego što dođe do preloma.
Pregledi će biti organizovani od 7 do 19 časova u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja Niš, u okviru akcije "Otvorena vrata za preventivne preglede".
Denzitometrija je važna jer osteoporoza može godinama da napreduje bez jasnih simptoma. Sa gubitkom koštane mase kosti postaju slabije i podložnije prelomima, a posebno su ugroženi kukovi i pršljenovi kičme.
Rizik od osteoporoze raste sa godinama, a posebno su ugrožene žene posle menopauze. Veći rizik imaju i osobe koje su već imale prelom posle manje povrede, dugo koriste kortikosteroide, kao i oboleli od reumatoidnog artritisa, celijakije, hipertireoze i pojedinih bolesti bubrega i jetre.
Merenjem mineralne gustine kostiju može da se proceni njihova čvrstina i otkrije smanjena koštana masa, odnosno osteopenija ili osteoporoza. Pravovremeno otkrivanje omogućava da se proceni rizik od preloma i, kada je potrebno, uvedu mere za očuvanje zdravlja kostiju.
Iz Doma zdravlja Niš pozivaju građane da iskoriste akciju i provere zdravlje kostiju.
Izvor: Domzdravljanis.co.rs/Zdravlje.kurir.rs