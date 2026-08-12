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Građani Niša sutra će imati priliku da preventivno provere zdravlje kostiju. Dom zdravlja Niš u četvrtak, 13. avgusta, organizuje denzitometrijske preglede, kojima se meri mineralna gustina kostiju i mogu da se otkriju promene koje ukazuju na osteoporozu i pre nego što dođe do preloma.

Pregledi će biti organizovani od 7 do 19 časova u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja Niš, u okviru akcije "Otvorena vrata za preventivne preglede".

Denzitometrija je važna jer osteoporoza može godinama da napreduje bez jasnih simptoma. Sa gubitkom koštane mase kosti postaju slabije i podložnije prelomima, a posebno su ugroženi kukovi i pršljenovi kičme.

Ko je u riziku od osteoporoze? Rizik od osteoporoze raste sa godinama, a posebno su ugrožene žene posle menopauze. Veći rizik imaju i osobe koje su već imale prelom posle manje povrede, dugo koriste kortikosteroide, kao i oboleli od reumatoidnog artritisa, celijakije, hipertireoze i pojedinih bolesti bubrega i jetre.

Merenjem mineralne gustine kostiju može da se proceni njihova čvrstina i otkrije smanjena koštana masa, odnosno osteopenija ili osteoporoza. Pravovremeno otkrivanje omogućava da se proceni rizik od preloma i, kada je potrebno, uvedu mere za očuvanje zdravlja kostiju.