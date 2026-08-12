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Povišena mokraćna kiselina dugo može da prođe bez simptoma, zbog čega mnogi ne znaju da imaju problem. Ipak, njena vrednost može da pruži važne informacije o metaboličkom zdravlju, ali i da ukaže da bi trebalo obratiti pažnju na stanje bubrega i krvnih sudova, kaže na svom Instagram profilu internista-endokrinolog i magistar ishrane dr Tijana Dangubić.

- Povećana vrednost mokraćne kiseline u krvi se najčešće javlja zbog njenog smanjenog izlučivanja (u 90% slučajeva), a svega 10% nastaje zbog povećanog stvaranja same mokraćne kiseline. Smanjeno izlučivanje je najčešće posledica oštećenja bubrega - navodi doktorka.

Obično je ova pojava bez simptoma, ali se višak mokraćne kiseline može taložiti u vidu kristala u zglobovima, koži i mekim tkivima i tako izazvati giht - upalu zgloba uzrokovanu povećanim nivoom upravo ove kiseline. Napad gihta počinje naglo, često tokom noći, sa izuzetno jakim bolom, otokom, crvenilom i osećajem toplote u zglobu. Najčešće se javlja na nožnom palcu, mada može da počne i na dva ili više zglobova - ručnom zglobu, kolenu, laktu...

U 75% slučajeva pojave gihta, u osnovi je metabolički sindrom Foto: staras/Shutterstock

- U 75% slučajeva pojave gihta, u osnovi je metabolički sindrom, koji podrazumeva povećanu centralnu gojaznost, insulinsku rezistenciju, dijabetes, hipertenziju i poremćaj lipida.

Ko je sve u riziku?

Mnoge studije su zaključile da mokraćna kiselina utiče takođe i na pojavu kardiovaskularnih bolеsti. Ona je veoma često povišena kod žena koja su u menopauzi, kod osoba sa hipertenzijom, koronarnom bolešću, metaboličkim sindromom i bubrežnom slabošću.