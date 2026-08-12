Jedna odluka o doniranju može da spase i do osam života

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Jedna odluka o doniranju organa može da pokrene složen medicinski proces u kojem vreme igra presudnu ulogu, a krajnji cilj je da pacijent koji čeka transplantaciju dobije novu šansu za život. Uoči Svetskog dana doniranja organa, koji se obeležava sutra, 13. avgusta, Udruženje transplantiranih pacijenata "Zajedno za novi život" podsetilo je kako izgleda put organa od donora do primaoca.

Proces počinje utvrđivanjem moždane smrti potencijalnog donora, nakon čega sledi razgovor sa članovima porodice i njihova odluka da pristanu na doniranje. Lekarski tim zatim procenjuje zdravstveno stanje organa i utvrđuje da li postoje uslovi da budu transplantirani.

Kada je doniranje moguće, počinje trka sa vremenom. Ako organ treba da bude prevezen do druge zdravstvene ustanove, transport se organizuje u najkraćem mogućem roku, jer vreme tokom kojeg organ može da ostane van tela nije neograničeno.

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Istovremeno se među pacijentima koji čekaju transplantaciju traže oni koji su u tom trenutku medicinski najkompatibilniji sa donorom. Poziva se više pacijenata, obavljaju se potrebne provere, a organ se dodeljuje onome među njima čije je zdravstveno stanje u tom trenutku najugroženije.

Više od 1.200 ljudi i dalje čeka Prema poslednjim dostupnim podacima iz juna, u Srbiji 1.228 ljudi čeka transplantaciju organa, dok je od početka godine do tada transplantiran 71 pacijent. Povodom Nacionalnog dana donora u junu predstavljena je i nova donorska kartica, kao deo nastojanja da se građanima omogući da jasno izraze svoju volju o doniranju organa.

Poslednji korak je transplantacija - trenutak u kojem se čitav niz odluka, medicinskih procena, analiza, organizacije i rada brojnih zdravstvenih radnika završava pružanjem nove šanse pacijentu koji je čekao organ.