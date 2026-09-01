Osteoporoza često nema simptome: Građani Niša pozvani na preventivni pregled gustine kosti
Osteoporoza je hronično oboljenje koje dovodi do smanjenja gustine i kvaliteta kostiju, čineći ih poroznim i podložnim prelomima. Najčešće je prisutna kod žena u postmenopauzi, ali se sa ovim stanjem suočava i sve veći broj muškaraca i mlađih osoba. Zato su pravovremeno prepoznavanje i lečenje ključni za očuvanje kvaliteta života.
U ranim fazama osteoporoza gotovo da ne daje nikakve simptome. Bolest se često otkriva tek nakon preloma, najčešće pršljenova kičme, kuka ili ručnog zgloba.
Zlatni standard u dijagnostici osteoporoze je denzitometrija. DEXA skener meri gustinu kostiju, najčešće u predelu kičme i kuka. Ovaj pregled je bezbolan, kratko traje i daje precizne informacije o riziku od preloma.
- Pozivamo sve građane da u četvrtak, 03.09.2026. godine, u periodu od 07:00 do 19:00 časova, u okviru akcije „Otvorena vrata za denzitometriju“, u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, urade pregled za merenje gustine kostiju i time doprinesu prevenciji komplikacija koje se mogu javiti usled osteoporoze.
DEXA skener je aparat koji pomoću niskih doza rendgenskog zračenja meri mineralnu gustinu kostiju i procenjuje rizik od osteoporoze i preloma. Pregled je brz, bezbolan i najčešće se radi na području kičme i kuka.
Izvor: Domzdravljanis.co.rs/Zdravlje.Kurir.rs
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