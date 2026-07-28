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Povišen PSA ne znači automatski da muškarac ima rak prostate. Na njegovu vrednost mogu da utiču upala, uvećana prostata, pa čak i seksualni odnos, zbog čega je važno proceniti kako se ovaj marker menja tokom vremena i kada su potrebni dodatni pregledi. Urolog prof. dr Aleksandar Milošević objašnjava za naš portal kada postoji razlog za sumnju, a kada nema mesta panici.

- PSA je skraćenica za prostate specific antigen, odnosno antigen specifičan za ćelije prostate. U malim količinama može da se nađe i u pljuvačnim žlezdama, ali se praktično vezuje za prostatu. Normalne vrednosti PSA kod muškaraca srednjih godina, oko 45. ili 50. godine, kreću se otprilike od jedan do četiri. Međutim, ni veoma nizak PSA, ispod jedan, nije sasvim normalan. To najverovatnije ukazuje na smanjen uticaj testosterona, odnosno na nizak nivo testosterona, koji je glavni koordinator rada prostate - objašnjava prof. dr Milošević.

Kod muškaraca sa niskim testosteronom PSA je često veoma nizak, nula i nešto, a istovremeno mogu da imaju tegobe sa mokrenjem, dodaje profesor.

- One se razlikuju od tegoba koje nastaju kod drugih bolesti prostate. Najčešće je reč o urgentnom mokrenju - imaju jak nagon, dobro prazne bešiku, ali mokre češće i vrlo brzo moraju da odu u toalet. To se često pogrešno naziva prostatitisom, a zapravo je reč o prostati koja nema dovoljno uticaja testosterona da bi normalno funkcionisala. Pošto postoji ta korelacija, možemo da pratimo PSA.

Kada PSA skače?

Vrednosti ovog markera mogu da porastu iznad četiri iz više razloga, sugeriše prof. dr Milošević. Najčešće je u pitanju akutno zapaljenje prostate, kada PSA može da poraste čak i do 50. Tada je obično povišen i slobodni PSA (fPSA). U takvim slučajevima treba posumnjati na zapaljenje, lečiti ga antibioticima i sačekati da se ono smiri. Posle 15 do 20 dana PSA se najčešće vraća u normalne vrednosti.

Rak prostate u početnim fazama ne daje simptome, u čemu i leži vrednost PSA testa Foto: Shutterstock

- Međutim, ako je odnos slobodnog i ukupnog PSA nepovoljan, PSA iznad četiri, a pacijent nema nikakve tegobe, tada već postoji razlog za sumnju na tumor prostate. Zbog toga muškarci ne bi trebalo prvo da rade samo ukupni PSA, pa da naknadno određuju slobodni. Nema razloga da se pacijent dva puta bode. Već oko pedesete godine trebalo bi odmah uraditi kompletan PSA, odnosno ukupni i slobodni PSA. Razlika u ceni nije velika, a dobija se mnogo više podataka - savetuje urolog.

Važno je naglasiti da PSA nije strogo specifičan za maligni tumor prostate. Može da bude povišen zbog zapaljenja, uvećane ili pojačano aktivne prostate, pa čak i posle seksualnog odnosa. PSA pokazuje funkciju prostate, odnosno da li je ona pojačana ili oslabljena, ali sam po sebi ne potvrđuje rak.

- Ono što je karakteristično za tumor jeste da PSA pokazuje stalan, postepen porast. Nije presudna jedna analiza, već praćenje vrednosti tokom vremena. Ako je danas 4,5, za nekoliko meseci pet, pa zatim pet i po ili šest, to već izaziva sumnju. Čak i ako krene od dva, pa poraste na 2,5, zatim na tri i 3,5, takav kontinuirani rast zahteva dalju dijagnostiku.

Kada je potrebna biopsija prostate? U slučaju kontinuiranog rasta PSA vrednosti sledeći korak je magnetna rezonanca prostate sa kontrastom, koja danas sa oko 95 odsto preciznosti može da pokaže da li postoji tumor. Osim što otkriva sumnjivu promenu, pokazuje i gde se ona nalazi, što omogućava da se biopsija uradi ciljano. - Nakon toga radi se ciljana biopsija, takozvana tru-cut biopsija ili fuziona biopsija, koja je još preciznija. Uzima se deset do dvanaest isečaka tkiva. Savremeni ultrazvučni aparati omogućavaju veoma precizno navođenje igle, tako da se može ciljano uzorkovati i promena veličine svega nekoliko milimetara. Biopsija se najčešće radi u lokalnoj anesteziji, koja je u najvećem broju slučajeva sasvim dovoljna, mada po potrebi može da se uradi i u analgosedaciji - objašnjava prof. dr Milošević.

Najčešći rak kod muškaraca

Rak prostate je najčešći maligni tumor kod muškaraca. Rak pluća jeste najčešći kada se posmatraju zajedno muškarci i žene, ali kada govorimo samo o muškarcima, rak prostate je na prvom mestu, dok je kod žena to rak dojke, opominje profesor.

Svaki muškarac stariji od 50 godina trebalo bi jednom godišnje da uradi PSA i pregled prostate Foto: Shutterstock

- Kako ljudi danas žive duže, karcinom prostate postaje sve učestaliji. Na obdukcijama velikog broja muškaraca starijih od 80 godina ustanovljeno je da je u oko 90 odsto slučajeva postojao početni oblik karcinoma prostate. Imamo sreću što se najčešće javlja u kasnijem životnom dobu, posle sedamdesete godine, i što uglavnom raste sporo. Dugo, ne daje nikakve simptome i upravo zato se radi preventivna dijagnostika - da bismo bolest otkrili na vreme.

Zbog toga, prema svetskim preporukama, svaki muškarac stariji od 50 godina trebalo bi jednom godišnje da uradi PSA i pregled prostate.

Kako se leči?

Ako se otkrije u ranoj fazi, posebno kod mlađih ljudi, rak prostate može radikalno da se leči. Radikalno lečenje podrazumeva operaciju ili zračenje.

- Po mom mišljenju, danas zračenje, naročito sajber nož, koji je veoma precizan, ima određene prednosti, mada i operacije postaju sve manje invazivne. U svetu se sve više primenjuju laparoskopske, odnosno robotske operacije prostate. Kod nas roboti za ovu vrstu operacija još nisu u upotrebi - napominje prof. dr Milošević.

Najveći problem je to što ne treba čekati simptome. Kada se kao osnovni simptomi jave bol ili otežano mokrenje, često već može da bude kasno za početnu fazu bolesti koja može potpuno da se izleči.

Kada se kao osnovni simptomi jave bol ili otežano mokrenje, često već može da bude kasno za početnu fazu Foto: staras/Shutterstock

Ako se ta faza propusti i bolest uznapreduje, odnosno ako su već prisutne metastaze, tada se prelazi na hormonsku terapiju. Suština te terapije je da se ukine dejstvo testosterona.

- Testosteron je hormon koji određuje rad prostate. U periodu kada njegov nivo počinje da opada, prostata postaje podložnija promenama i tada se, u velikom broju slučajeva, razvija karcinom. Međutim, ako se karcinom prostate otkrije kod čoveka koji ima 75 ili 80 godina, često kažemo da će biti izlečen, ne zato što će tumor nestati, već zato što će verovatnije umreti od neke druge bolesti nego od tog spororastućeg tumora. Zato kažem da su kod bolesti prostate simptomi uvek zakasneli. Ne treba čekati da se pojave tegobe, već bolest tražiti dok ih još nema - poručuje prof. dr Aleksandar Milošević.