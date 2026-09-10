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Centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti, u kojem će pacijenti na jednom mestu moći da dobiju podršku stručnjaka različitih specijalnosti, otvoren je u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije.

Reč je o prvom multidisciplinarnom centru te vrste u regionu i jednom od nekoliko u Evropi, rekla je za RTS direktorka UKCS-a profesorka dr Jelena Drulović. Poseban značaj Centra jeste što će u njemu raditi i savetovalište za planiranje trudnoće, naglasila je prof. Drulović.

- Svi lekovi koji su nam sada, srećom, dostupni mogu da se primenjuju i u okviru planiranja trudnoće, samo u dogovoru sa neurolozima. Svi koji to žele moći će da na jednom mestu dobiju sve informacije o najboljim načinima lečenja, a da paralelno s tim adekvatno planiraju i trudnoću - navodi profesorka.

Prvi multidisciplinarni centar u regionu

Prema njenim rečima, suština novog centra je u multidisciplinarnom pristupu, odnosno mogućnosti da pacijente, pored neurologa i medicinskih sestara specijalizovanih za neurologiju, prate i stručnjaci drugih oblasti.

- Ovo je prvi multidisciplinarni centar i prvi takav centar u regionu, možemo da kažemo i šire, gde će biti prisutni svi specijalisti koji bi trebalo da pružaju podršku osobama s multiplom sklerozom - ističe prof. Drulović.

Na jednom mestu više stručnjaka različitih specijalnosti

U Centru će biti dostupni urolog i urološka sestra za pacijente koji imaju poremećaje mokrenja, kao jedan od takozvanih skrivenih simptoma bolesti. Posebna pažnja biće posvećena i lečenju spastičnosti, odnosno ukočenosti, koja se, prema rečima dr Drulović, javlja kod oko 80 odsto pacijenata.

- Ako je potrebno, moći će da se primenjuje i botulinski toksin, prvi put sistematično na taj način, u okviru jednog centra - objašnjava Drulovićeva.

Pacijentima će na raspolaganju biti i psiholog, a po potrebi i psihijatar, dok će tim za fizikalnu medicinu i fizioterapiju pomagati u planiranju fizičke aktivnosti u različitim fazama života i bolesti.

- Pacijentima su potrebni pre svega lekovi, ali i fizička aktivnost. Imaćemo eksperte fizioterapeute i fizijatre koji će savetovati pacijente od samog početka bolesti - kaže dr Drulović.

Ako je potrebno, moći će da se primenjuje i botulinski toksin Foto: Shutterstock

Kabinet za poremećaje vida i saveti o ishrani

U okviru Centra radiće i kabinet za poremećaje vida, opremljen savremenom aparaturom, a pacijentima će biti dostupne i konsultacije endokrinologa posebno edukovanog za pitanja ishrane.

Drulovićeva objašnjava da će pacijenti iz cele Srbije moći da dolaze u Centar uz uput. Dijagnostika i terapija nastavljaju se u Klinici za neurologiju, dok će ostale vrste podrške biti objedinjene u novom centru.

- Od momenta kada se postavlja dijagnoza, pa tokom čitavog života postoji potreba praćenja, pošto je ovo hronična bolest. Mi ćemo biti tu za njih - poručuje prof. dr Jelena Drulović.

Simptomi multiple skleroze Govoreći o prepoznavanju bolesti, profesorka navodi da se multipla skleroza danas u Srbiji veoma dobro prepoznaje. - Najčešće manifestacije su smetnje sa vidom, u smislu zamagljenja vida, sniženja oštrine vida, duplih slika, trnjenja ili slabosti bilo kog dela tela ili lica, vrtoglavice. Svi neurološki fenomeni koji mogu da postoje mogu da budu i manifestacija multiple skleroze - objašnjava doktorka.

Ističe da je pacijentima u Srbiji danas dostupna savremena dijagnostika, uključujući magnetnu rezonancu, kao i najsavremenije terapije.

- Država je omogućila da praktično svi pacijenti kod kojih se postavi dijagnoza, koji treba da se leče, mogu da se leče i leče se najsavremenijim lekovima - kaže Drulovićeva, dodajući da je Ministarstvo zdravlja pružilo podršku i za osnivanje novog centra.

Pacijentima su potrebni pre svega lekovi, ali i fizička aktivnost. Foto: Shutterstock

Svaki pacijent je različit

Profesorka Drulović naglašava da u Evropi postoji svega nekoliko centara organizovanih na ovakav način i da je glavna prednost novog centra mogućnost individualnog i multidisciplinarnog pristupa svakom obolelom.