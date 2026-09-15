Raste broj obolelih od groznice Zapadnog Nila: Od 43 slučaja, čak 40 u teškom stanju
U Srbiji su od početka sezone nadzora, 1. juna, do 13. septembra registrovana 43 slučaja obolevanja od groznice Zapadnog Nila, od kojih 40 sa neuroinvazivnim oblikom bolesti, pokazuju podaci dostavljeni Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
Oboleli su registrovani u deset okruga, a najviše slučajeva zabeleženo je na teritoriji Beograda - 14. U Južnobačkom okrugu registrovano je devet slučajeva, u Šumadijskom i Južnobanatskom po pet, Srednjobanatskom četiri, Severnobanatskom dva, dok je po jedan slučaj zabeležen u Zapadnobačkom, Rasinskom, Braničevskom i Pomoravskom okrugu. Među obolelima je 28 muškaraca i 15 žena, a njihova prosečna starost je 66,6 godina.
Virus prisutan u 13 evropskih zemalja
Prema podacima zaključno sa 10. septembrom, slučajevi groznice Zapadnog Nila kod ljudi registrovani su u Italiji, Grčkoj, Rumuniji, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Hrvatskoj, na Kipru i u Mađarskoj, dok je u regionu obolevanje zabeleženo i u Severnoj Makedoniji i Albaniji.
Virus Zapadnog Nila, prenose komarci, koji su prvi put otkriveni 1937. godine u oblasti Zapadnog Nila u Ugandi. Infekcija uglavnom prolazi bez simptoma ili sa blagim tegobama.
Kod osoba kod kojih se bolest mogući su simptomi slični gripu - groznica, drhtavica, malaksalosti. U težim slučajevima virus se putem krvotoka može proširiti i do mozg i izazvati po život opasan meningitis.
Od početka sezone transmisije identifikovana su 152 područja zahvaćena virusom Zapadnog Nila u ovih 13 zemalja, a prijavljeno je ukupno 1.247 lokalno stečenih slučajeva infekcije kod ljudi.
Najviše ih je registrovano u Italiji - 590, a zatim u Grčkoj 319 i Španiji 104. Rumunija je prijavila 77 slučajeva, Severna Makedonija 57, Francuska 49, Holandija 19, Hrvatska i Kipar po 10, Austrija pet, Mađarska četiri, Nemačka dva i Albanija jedan slučaj.
Sezona transmisije u Srbiji traje do novembra
Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca, a glavni prenosilac virusa je Culex pipiens, vrsta odomaćena i kod nas. Sezona transmisije u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra.
Institut "Batut" preporučuje upotrebu repelenata, nošenje komotne odeće dugih rukava i nogavica i izbegavanje boravka na otvorenom u sumrak i zoru, kada su komarci najaktivniji. Savetuje se i korišćenje zaštitnih mreža, kao i uklanjanje stajaće vode iz saksija, posuda, kanti i drugih mesta pogodnih za razmnožavanje komaraca.
U slučaju pojave simptoma kompatibilnih sa neuroinvazivnim oblikom bolesti potrebno je odmah se javiti izabranom lekaru.
Izvor: Batut.org.rs/Zdravlje.kurir.rs
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