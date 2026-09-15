Virus Zapadnog Nila, prenose komarci, koji su prvi put otkriveni 1937. godine u oblasti Zapadnog Nila u Ugandi. Infekcija uglavnom prolazi bez simptoma ili sa blagim tegobama.

Kod osoba kod kojih se bolest mogući su simptomi slični gripu - groznica, drhtavica, malaksalosti. U težim slučajevima virus se putem krvotoka može proširiti i do mozg i izazvati po život opasan meningitis.