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Udruženje dermatovenerologa nastavlja akciju besplatnih dermoskopskih pregleda kože, a od 18. do 20. septembra 2026. godine dermatolozi će pregledati stanovništvo u osam opština na teritoriji Vojvodine.

Akcija počinje u petak, 18. septembra, kada će se besplatni dermoskopski pregledi obavljati od 11 do 17 časova u domovima zdravlja u Bačkoj Topoli i Inđiji.

Drugog dana, u subotu 19. septembra, pregledi će se održavati u Kanjiži, Bečeju i Adi, takođe od 11 do 17 časova.

Tokom poslednjeg dana akcije, u nedelju 20. septembra, dermatolozi će pregledati stanovništvo u Žablju, Čurugu i Alibunaru, u periodu od 11 do 17 časova.

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Besplatni dermatološki pregledi omogućavaju građanima da na vreme provere promene na koži i otkriju eventualne bolesti, što može biti ključno za uspešno lečenje Foto: Shutterstock

Raspored besplatnih pregleda

Petak, 18. septembar, 11–17 časova

  • Dom zdravlja Bačka Topola
  • Dom zdravlja Inđija

Subota, 19. septembar, 11–17 časova

  • Dom zdravlja Kanjiža
  • Dom zdravlja Bečej
  • Dom zdravlja Ada

Nedelja, 20. septembar, 11–17 časova

  • Žabalj
  • Čurug
  • Alibunar
Šta je dermoskopija?

Dermoskopija je neinvazivni pregled kože koji dermatolozima omogućava detaljniji uvid u promene na koži i može pomoći u ranom uočavanju sumnjivih promena.

Izvor: udruzenje_dermatovenerologa/Zdravlje.Kurir.rs

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