Besplatna dermoskopija kože u osam opština: Evo gde i kada možete da se pregledate
Udruženje dermatovenerologa nastavlja akciju besplatnih dermoskopskih pregleda kože, a od 18. do 20. septembra 2026. godine dermatolozi će pregledati stanovništvo u osam opština na teritoriji Vojvodine.
Akcija počinje u petak, 18. septembra, kada će se besplatni dermoskopski pregledi obavljati od 11 do 17 časova u domovima zdravlja u Bačkoj Topoli i Inđiji.
Drugog dana, u subotu 19. septembra, pregledi će se održavati u Kanjiži, Bečeju i Adi, takođe od 11 do 17 časova.
Tokom poslednjeg dana akcije, u nedelju 20. septembra, dermatolozi će pregledati stanovništvo u Žablju, Čurugu i Alibunaru, u periodu od 11 do 17 časova.
Raspored besplatnih pregleda
Petak, 18. septembar, 11–17 časova
- Dom zdravlja Bačka Topola
- Dom zdravlja Inđija
Subota, 19. septembar, 11–17 časova
- Dom zdravlja Kanjiža
- Dom zdravlja Bečej
- Dom zdravlja Ada
Nedelja, 20. septembar, 11–17 časova
- Žabalj
- Čurug
- Alibunar
Dermoskopija je neinvazivni pregled kože koji dermatolozima omogućava detaljniji uvid u promene na koži i može pomoći u ranom uočavanju sumnjivih promena.
Izvor: udruzenje_dermatovenerologa/Zdravlje.Kurir.rs