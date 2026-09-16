Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Rano otkrivanje raka kože kroz redovne preventivne preglede značajno povećava šanse za uspešno lečenje i može spasiti život

Slušaj vest

Udruženje dermatovenerologa nastavlja akciju besplatnih dermoskopskih pregleda kože, a od 18. do 20. septembra 2026. godine dermatolozi će pregledati stanovništvo u osam opština na teritoriji Vojvodine.

Akcija počinje u petak, 18. septembra, kada će se besplatni dermoskopski pregledi obavljati od 11 do 17 časova u domovima zdravlja u Bačkoj Topoli i Inđiji.

Drugog dana, u subotu 19. septembra, pregledi će se održavati u Kanjiži, Bečeju i Adi, takođe od 11 do 17 časova.

Tokom poslednjeg dana akcije, u nedelju 20. septembra, dermatolozi će pregledati stanovništvo u Žablju, Čurugu i Alibunaru, u periodu od 11 do 17 časova.

Besplatni dermatološki pregledi omogućavaju građanima da na vreme provere promene na koži i otkriju eventualne bolesti, što može biti ključno za uspešno lečenje Foto: Shutterstock

Raspored besplatnih pregleda

Petak, 18. septembar, 11–17 časova

Dom zdravlja Bačka Topola

Dom zdravlja Inđija

Subota, 19. septembar, 11–17 časova

Dom zdravlja Kanjiža

Dom zdravlja Bečej

Dom zdravlja Ada

Nedelja, 20. septembar, 11–17 časova

Žabalj

Čurug

Alibunar