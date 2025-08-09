Slušaj vest

Jedno od tih ozbiljnijih stanja je rak kože. Zato je važno da ih na vreme uočite i obratite se lekaru. Prema podacima sa portala WebMD, slede neke od manje ili više neobičnih promena na koži koje se mogu javiti kako godine prolaze.

Aktinična keratoza

UV zračenje od sunca ili solarijuma može izazvati ispupčene, hrapave promene na koži – obično crvene, ali mogu biti i žute ili ružičaste. Često se javljaju u grupama. Pošto se mogu razviti u rak kože, važno je da ih pregleda dermatolog.

Leče se kremama, zamrzavanjem, spaljivanjem ili hirurškim uklanjanjem.

Seboroična keratoza

Ove žućkaste ili braon mrlje najčešće se pojavljuju nakon srednjih godina i mogu se javiti bilo gde na telu. Nisu opasne, ali liče na prekancerozne promene, zato bi bilo pametno posetiti lekara. Ako vam smetaju, mogu se ukloniti.

Trešnjin angiomi (crveni mladeži)

Sitne crvene izrasline koje se najčešće pojavljuju na grudima, stomaku ili leđima. Bezopasne su, ali mogu krvariti ako ih oštetite. Ne zahtevaju lečenje osim ako vam estetski smetaju – mogu se ukloniti laserom.

Sitne crvene izrasline nalik mladežu pojavljuju na grudima, stomaku ili leđima

Staračke pege

Male tamne mrlje koje se najčešće javljaju na delovima tela izloženim suncu – lice, ruke, ramena. Češće su nakon 50. godine, ali se mogu javiti i ranije. Nisu opasne, ali ih lekar može proveriti. Postoje kreme za izbeljivanje, a mogu se ukloniti i laserski.

Viseće bradavice

Male, mekane izrasline koje vise s kože, obično na vratu, pazuhu, leđima ili preponama. Ne škode, ali mogu da smetaju ako ih odeća ili nakit nadražuju. Uklanjaju se lako – sečenjem, zamrzavanjem ili spaljivanjem.

Solarna elastoza

Hronično izlaganje suncu može da dovede do toga da koža postane žućkasta, zadebljana, sa dubokim borama. Češće se primećuje kod svetle puti. Ako imate ovo stanje, izbegavajte sunce i prestanite s pušenjem – duvanski dim dodatno oštećuje kožu.

Proširene vene

Proširene vene koje obično nastaju kada oslabeljeni krvni sudovi postanu vidljivo natečeni, uvijeni i ispupčeni – mahom na nogama. Iako nisu nužno opasne, mogu da budu bolne i povezane s upalom.

Kompresivne čarape mogu da pomognu, a u težim slučajevima preporučuje se manja hirurška intervencija.

Oslabljeni krvni sudovi mogu da postanu vidljivo natečeni, uvijeni i ispupčeni

Paučinaste vene

Sitni, mrežasti krvni sudovi koji se pojavljuju na nogama, stopalima ili licu. Obično su samo estetski problem, ali mogu i da peckaju. Pomažu kompresivne čarape, a ako ne, postoji mogućnost laserskog uklanjanja.

Koža koja je suva i svrbi

S godinama koža postaje suvlja, što često izaziva svrab. Ako svrab traje duže od dve nedelje ili zahvata celo telo, može da bude znak ozbiljnijih stanja (problemi s bubrezima, štitnom žlezdom, jetrom ili manjak gvožđa). Lekar će uraditi analize i predložiti terapiju.

Čirevi na nogama

Loša cirkulacija može da izazove pucanje kože na potkolenicama i stopalima. Ako se infekcija razvije, može doći do otvorenih rana. Osobe sa dijabetesom su posebno u riziku. Lečenje uključuje čišćenje rane, kompresivne čarape, a ponekad i hirurški zahvat.

Kontaktni dermatitis

Ovo zapaljenje kože može biti alergijsko (npr. zbog kozmetike, biljaka) ili iritativno (npr. zbog znoja, vlage). Kod starijih, koža lošije reaguje na standardne tretmane. Lekar će odrediti uzrok i predložiti terapiju za ublažavanje svraba i upale.

Modrice

Starija koža je tanja i gubi masni sloj, pa modrice nastaju lakše. Uglavnom nisu opasne, a mogu biti i posledica lekova (posebno onih za razređivanje krvi). Ako se često pojavljuju bez razloga, obavestite lekara.

Starija koža je tanja i gubi masni sloj, pa modrice nastaju lakše

Bore

Normalna pojava s godinama su bore, ali njihov razvoj možete usporiti zdravom ishranom, redovnim snom i vežbanjem. Izbegavajte sunce, pušenje i jake sapune. Ako želite da ih ublažite, dostupni su hemijski pilinzi, laseri, injekcije i hirurški tretmani.

Opuštena koža

Najčešće se prvo primećuje na vilici i vratu („ćureći vrat“). Kreme, masaže i vežbe za mišiće lica i vrata mogu da pomognu. Za izraženije promene postoje estetski zahvati.

Rak kože Dugotrajno izlaganje UV zračenju povećava rizik od raka kože, ali se on može javiti i na mestima koja nisu bila izložena suncu – ulogu imaju i genetika i okolina. Postoji više vrsta raka kože, a lečenje uključuje operaciju, terapiju zračenjem ili hemoterapiju, u zavisnosti od tipa i stadijuma bolesti.