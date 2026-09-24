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Što više vremena osobe sa dijabetesom provedu sa vrednostima šećera u normalnom opsegu, to je njihov kvalitet života narednog dana bolji. Međutim, novo istraživanje donelo je i neočekivan rezultat - bolje su se osećali i posle dana tokom kojih su imali veće oscilacije glukoze.

Istraživanje, koje će biti predstavljeno na godišnjem sastanku Evropskog udruženja za proučavanje dijabetesa (EASD) u Milanu, obuhvatilo je 400 osoba sa dijabetesom, od kojih je 72 odsto imalo dijabetes tip 1, a 28 odsto tip 2. Prosečna vrednost HbA1c bila je 7,6 odsto.

Tokom 14 dana učesnici su nosili uređaje za kontinuirano praćenje glukoze (CGM), dok su svakodnevno procenjivali kvalitet života, raspoloženje, stres, energiju i kvalitet sna. Istraživači su zatim proveravali da li vrednosti zabeležene jednog dana mogu da predvide kako će se učesnici osećati narednog.

Više vremena provedenog u normalnom rasponu glukoze od 70 do 140 mg/dl bilo je povezano sa boljim kvalitetom života sledećeg dana. Vreme provedeno sa vrednostima ispod 70 ili iznad 180 mg/dl, međutim, nije pokazalo značajnu povezanost sa kvalitetom života narednog dana.

Prosečna vrednost HbA1c kod ispitanika bila je 7,6 odsto Foto: Shutterstock

Iznenađenje je usledilo kada su analizirane oscilacije šećera. Kada je varijabilnost glukoze bila veća nego što je uobičajeno za konkretnog učesnika, on je narednog dana prijavljivao bolji kvalitet života.

Koja su moguća objašnjenja?

Autori naglašavaju da nalaz ne znači da su oscilacije šećera poželjne. Jedno od mogućih objašnjenja jeste da nastojanje da se one svedu na minimum zahteva stroža ograničenja u ishrani, fizičkoj aktivnosti i drugim svakodnevnim aktivnostima, što nekim ljudima može da predstavlja dodatno opterećenje.

Na kvalitet života uticali su i drugi faktori. Bolji san prethodne noći i više energije tokom dana takođe su bili povezani sa boljim osećajem narednog dana.