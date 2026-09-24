Trka i šetnja za žene obolele od raka dojke na Adi Ciganliji: Svaki korak je važan
Evropa Dona Srbija - Srpski forum protiv raka dojke organizuje u subotu, 26. septembra, na Adi Ciganliji u Beogradu osmu trku i šetnju "Race for the Cure Srbija", posvećenu podršci ženama obolelim od raka dojke.
Manifestacija okuplja građane, porodice, prijatelje, kompanije i timove sa zajedničkim ciljem da pruže podršku ženama koje se suočavaju sa dijagnozom raka dojke i doprinesu podizanju svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja najčešćeg malignog oboljenja kod žena u Srbiji.
Program počinje trkom u 10 časova, dok je šetnja podrške zakazana za 11 časova. Učešće je otvoreno za sve, bez obzira na godine i fizičku spremnost, jer cilj manifestacije nije rezultat, već solidarnost sa ženama koje se leče od raka dojke.
Ovogodišnji "Race for the Cure Srbija" otvoriće ambasadorka Kraljevine Švedske u Republici Srbiji i Crnoj Gori Šarlot Samelin.
Sva sredstva prikupljena kroz registracije biće usmerena na akciju "Pink poklon pažnje", kroz koju Evropa Dona Srbija daruje i pruža podršku ženama sa dijagnozom raka dojke širom Srbije.
"Race for the Cure" održava se 26. septembra na Adi Ciganliji, sa početkom u 10 časova, uz poruku organizatora: "Trči. Šetaj. Podrži. Svaki korak je važan".