Besplatan ultrazvuk dojki na Voždovcu: Preventivni pregledi 1. oktobra
Udruženje za podršku ženama "Heroine", u saradnji sa Gradskom opštinom Voždovac, organizuje 1. oktobra na platou Tržnog centra "Banjica" besplatan ultrazvučni pregled dojki, uz edukaciju o važnosti samopregleda i ranog prepoznavanja simptoma i promena.
Kontrola
To je prva aktivnost u okviru projekta "Kontrola je u tvojim rukama“, koji je posvećen prevenciji i ranom otkrivanju kancera dojke. Prijavljivanje za pregled predviđeno je od 13.30 do 14 časova.
Akcijom preventivnih pregleda prvog dana oktobra počinje obeležavanje Međunarodnog meseca borbe protiv kancera dojke na Voždovcu.
Koji su najčešći simptomi raka dojke?
Nova kvržica ili zadebljanje u dojci ili pazuhu, najčešći je simptom raka dojke.Tu su i promena veličine ili oblika dojke. Promene na koži, poput udubljenja, nabiranja, zadebljanja ili izgleda nalik „narandžinoj kori“. Crvenilo ili osip na dojci ili oko bradavice. Promena izgleda bradavice, na primer uvlačenje bradavice ka unutra. Neobičan sekret iz bradavice, naročito ako je krvav. Oticanje ili kvržica u pazuhu.
Važno je naglasiti da ovi simptomi ne znače nužno da je reč o raku dojke - mnoge promene imaju benigne uzroke. Ipak, svaku novu ili neuobičajenu promenu koja ne prolazi treba proveriti kod lekara.
Bol u dojci sam po sebi najčešće nije znak raka dojke, ali nov ili uporan bol, posebno ako je praćen drugim promenama, takođe treba prijaviti lekaru.
Izvor: n1info.rs/ zdravlje. kurir.rs
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