Naučnici su razvili sistem veštačke inteligencije koji analizira pokrete celog tela i pronašli su veze između načina kretanja i različitih zdravstvenih pokazatelja, uključujući stanje jetre, kvalitet sna i dijabetes

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Način na koji hodamomogao bi da otkrije mnogo više o našem zdravlju nego što se do sada mislilo. Naučnici su razvili sistem veštačke inteligencije koji analizira pokrete celog tela i pronašli su veze između načina kretanja i različitih zdravstvenih pokazatelja, uključujući stanje jetre, kvalitet sna i dijabetes.

Studija istraživača sa Vajcmanovog instituta za nauku u Izraelu, objavljena u časopisu Nature Medicine, obuhvatila je 3.328 odraslih osoba. Njihovi pokreti snimani su posebnom kamerom, koja je pratila položaj 26 zglobova u tri dimenzije.

Učesnici su imali pet zadataka: hodali su na traci različitim brzinama, hodali u mestu, ustajali sa stolice i stajali mirno kako bi se ispitala ravnoteža.

Veštačka inteligencija analizirala je obrasce pokreta, a istraživači su ih uporedili sa zdravstvenim podacima učesnika, uključujući laboratorijske rezultate, telesne mere i postojeća zdravstvena stanja.

Pokreti tela otkrivaju više od brzine hodanja

Model je pronašao statistički značajne veze sa 1.887 od ukupno 3.210 analiziranih zdravstvenih karakteristika. Pokazalo se da način na koji se kreću ne samo noge već i gornji deo tela može da pruži dodatne informacije o zdravlju.

Posebno su zanimljivi rezultati koji se odnose na jetru. Istraživači su utvrdili da obrasci kretanja mogu da predvide krutost jetre, odnosno promene koje mogu ukazivati na ožiljavanje ovog organa. Prema rezultatima studije, ova analiza pružila je informacije uporedive sa onima dobijenim određenim testovima krvi za procenu zdravlja jetre.

Ova analiza pružila je informacije uporedive sa onima dobijenim određenim testovima krvi za procenu zdravlja jetre Foto: Shutterstock

Hodanje može da ukaže i na probleme sa snom

Naučnici su pronašli i povezanost između pokreta trupa, odnosno dela tela između ramena i kukova, i kvaliteta sna.

Veštačka inteligencija uspela je da prepozna obrasce povezane sa pokazateljima apneje u snu, nesanicom, ali i dužinom spavanja tokom prethodne noći.

Istraživači su primetili da analiza pokreta može da poboljša procenu rizika i za neka druga stanja, uključujući dijabetes i depresiju, čak i kada se već uzmu u obzir poznati faktori poput godina, telesne mase i količine masnog tkiva.

Istraživači su primetili da analiza pokreta može da poboljša procenu rizika i za neka druga stanja, uključujući dijabetes i depresiju Foto: Shutterstock

Da li će hodanje postati deo rutinskih pregleda?

Naučnici smatraju da bi ovakva tehnologija jednog dana mogla da pomogne lekarima da ranije uoče promene koje zahtevaju dodatne preglede. Prednost je što bi se analiza obavljala bez vađenja krvi i invazivnih procedura.

Ipak, važno je naglasiti da ova metoda još nije dijagnostički test. Studija je pokazala povezanost između načina kretanja i određenih zdravstvenih pokazatelja, ali ne i da se na osnovu hoda mogu pouzdano dijagnostikovati bolesti.