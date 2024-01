U SRBIJI VIŠE OD 1.000 OBOLELIH OD VELIKOG KAŠLJA: Od naredne godine vakcinacija i dece u 8. razredu, a stiže i vakcina za odrasle

U Srbiji je do 7. januara veliki kašalj potvrđen kod 1.020 osoba, a svaki drugi slučaj je među decom od 10 do 14 godina, podaci su Instituta "Batut". Najviše obolelih prijavljeno je u Južnobačkom okrugu i Beogradu, gde je i prijavljena epidemija. Stručnjaci to objašnjavaju smanjenim obuhvatom vakcinacije i time što nas vakcine štite oko 10 godina.