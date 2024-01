VELIKI KAŠALJ SE RAZGOROPADIO: Najveći broj obolelih u Beogradu među decom ovog uzrasta

U prethodnoj nedelji (08. – 14.01.2024. godine) registrovano je 64 novoobolelih od velikog kašlja. Dijagnoza oboljenja je laboratorijski potvrđena real time PCR testom iz brisa nazofarinksa kod 286 obolelih osoba, a serologijom (utvrđeno prisustvo IgG antitela na toksin Bordetella pertussis) kod 266 obolelih osoba.

Obe navedene analize obavljene su u Referentnoj laboratoriji Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Kod preostala 4 obolela dijagnoza bolesti je postavljena na osnovu kliničke slike i epidemiološke povezanosti sa laboratorijski potvrđenim slučajem.

Uvidom u vakcinalni status, od ukupno 556 obolelih potpuno vakcinisanih je 384 (68,7%), nepotpuno vakcinisanih je 32 obolela (5,8%), dok je 39 nevakcinisano (7%), deca uzrasta 0-3 godine. Kod 101 obolelog vakcinalni status je nepoznat (18,2%).

Najveći broj obolelih je među decom uzrasta 10-19 godina (391 – 70%), a među njima prednjače deca uzrasta 12 godina (79 obolelih – 20,2%), 13 godina (69 obolelih – 17,6%) i 14 godina (63 obolelih – 16,1%). Među najmlađima, uzrasta od 0 do 4 godine je obolelo 56 (10,1%).

Obolevanje je registrovano na teritoriji 16 beogradskih opština, a najveći broj obolelih je na teritoriji GO Zemun – 131 (23,6%). Veliki broj obelelih se takođe registruje na teritoriji GO Voždovac – 78, GO Čukarica – 55, GO Zvezdara – 53 i GO Palilula – 48.

U cilju suzbijanja epidemije i sprečavanja pojave novih slučajeva oboljenja Gradski zavod za javno zdravlje Beograd piše da su predložene sledeće protivepidemijske mere:

– izolacija i lečenje obolelih;

– vakcinacija sve nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece uzrasta do navršenih 13 godina;

– hemioprofilaksa kod kontakata obolelih osoba u porodici prema stručnim preporukama infektologa (nepotpuno vakcinisana deca mlađa od 2 godine i trudnice u poslednjem mesecu trudnoće);

– redovno provetravanje prostorija;

– izbegavanje boravka na mestima gde se nalazi puno ljudi;

– često pranje ruku.

