U SRBIJI U 2021. OD RAKA OBOLELO 41.784 LJUDI, A NJIH 19.979 izgubilo život: Uskoro stižu savremeni lekovi protiv malignih bolesti

Sa ovakvim podacima i ove godine dočekujemo Svetski dan borbe protiv raka, koji se obeležava pod sloganom „Zajedno pokrećemo promene“ (Together, we challenge those in power). U skladu sa ovim sloganom, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS) ovaj dan će obeležiti zajedno sa udruženjima pacijenata.

U svetu je 2020. godine od raka obolelo više od 19 miliona, a umrlo 10 miliona osoba. Procenjuje se da će se, do 2040. godine, broj novoobolelih povećati na 30 miliona, a broj umrlih na 16 miliona osoba godišnje.

Direktor Insitututa dr Milan Žegarac kaže da se u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS) svake godine leči oko 13.000 onkoloških pacijenata.

– Tokom 2023. godine, u ambulantama je sprovedeno 96.000 kliničkih pregleda, na dijagnostici 73.000 snimanja, a u stacionaru i dnevnim bolnicama sprovedeno je oko 67.000 prijema i više od 7.500 operacija. Kako bi se obezbedili blagovremena i adekvatna dijagnostika i lečenje, u Institutu se neprekidno radi na unapređenju organizacije rada i stručnih vodiča, edukaciji zaposlenih i adaptaciji postojećeg (nedovoljnog) prostora. Najveći problemi su nedostatak prostora i veliki broj pacijenata u odnosu na raspoložive kapacitete. Tokom 2023. godine oformljene su nove dnevne bolnice, renoviran prostor na nekoliko odeljenja, nabavljena nova oprema, uvedene nove metode na nuklearnoj medicini i radioterapiji i otpočela je primena inovativnih lekova dodatih na listu RFZO – ističe dr Žegarac.

Govoreći o novim lekovima dr Davorin Radosavljević, rukovodilac Klinike za internističku onkologiju je rekao da je tokom 2023. godine, RFZO načinio veliki korak u proširenju liste inovativnim lekovima.

– Na listu su ušli savremeni lekovi za neke od najučestalijih malignih bolesti kao što su rak pluća, rak dojke, rak debelog creva kao i adjuvantna terapija za melanom u trećem stadijumu. IORS i UMOS nastavljaju aktivnosti za unapređenje liste lekova novim lekovima sa najznačajnijim učinkom – napominje dr Radosavljević.

Dr Dragana Jovićević, epidemiolog IORS, rekla je da se u Institutu posebna pažnja posvećuje podršci pacijentima, kroz rad Odeljenja za psihoonkologiju, psihosocijalnu podršku i rehabilitaciju, i rad Odeljenja za suportivnu onkologiju.

U Istraživanju zadovoljstva korisnika, sprovedenom u svim zdravstvenim ustanovama u novembru 2023. godine po metodologiji Ministarstva zdravlja, pacijenti IORS su zadovoljstvo radom specijalističke službe - ambulanti ocenili ocenom 4.5, a zadovoljstvo bolničkim lečenjem 4.6 (ocene od 1- veoma loše, do 5-odlično).

Pored toga, od 2006. godine u Institutu postoji i Radna grupa za podršku pacijentima IORS, osnovana u cilju saradnje stručnjaka IORS i udruženja pacijenata. Radna grupa predlaže mere za unapređenje rada Instituta ali i omogućava da se svi zajedno, IORS i udruženja, zalažu za pitanja značajna za onkološke pacijente i njihova prava u sistemu onkološke zdravstvene zaštite (pomagala, lekovi i drugo).

IORS je prepoznao značaj saradnje sa udruženjima pacijenata. Udruženja imaju značajnu ulogu u podršci pacijentima, unapređenju položaja i prava onkoloških pacijenata, stvaranju svesti o značaju malignih bolesti i promociji prevencije i ranog otkrivanja.

Lekari sa Instituta za onkologiju i udruženja pacijenata imaju odličnu saradnju foto: Privatna Arhiva

Dr Mirjana Branković-Magić, predsednica Evropa Dona Srbija, navela je da je ovo udruženje u septembru 2023., pod pokroviteljstvom Think Pink Europe, organizovalo u Beogradu Trku za ozdravljenje (Race for the Cure), međunarodnu trku posvećenu obolelima od raka dojke. Pored toga, organizovani su i mamografski pregledi i edukacija žena u romskoj zajednici.

- Od planova za ovu godinu, treba izdvojiti inicijativu koju će podržati i ostali članovi Radne grupe, a to je dostupnost dijagnostike i lečenja, uključujući i inovativne lekove, ne samo u velikim onkološkim centrima već i u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti – ističe dr Magić.

Snežana Milojević, predsednica Nacionalnog invalidskog udruženja ILCO Srbija, navela je da udruženje svakodnevno sprovodi edukaciju operisanih i članova porodice, odlazi u njihove domove i u staračke domove, sprovodi radnu terapiju u prostoru Udružanja ( slikanje, pustovanje, enklaustika , fraktal) i organizuje radionice.

- U ovoj godini zalagaćemo se da veću dostupnost obuke za negu stome i osposobljavanje i uključivanje kućne nege domova zdravlja za sprovođenje obuke. Pored toga, treba omogućiti svakom operisanom pacijentu da koristi elastični pojas za stomu sa otvorom – napominje Snežana Milojević.

Prošle godine početkom februara počeo je sa radom Nacionalni centar za podršku i edukaciju obolelih od raka dojke i raka grlića materice u okviru ambulante DZ Stari grad na Topličinom vencu 29 u Beogradu ca besplatnom telefonskom linijom 0800 40 40 40 radnim danom od 10-14 sati.

Vesna Bondžić, predsednica udruženja Ženski centar Milica, navodi da je udruženje imalo izuzetno uspešnu 2023. godinu.

- Sproveden je niz edukativnih radionica kao i nekoliko nacionalnih kampanja: "Daj pedalu raku" u 30 gradova Srbije i regiona, "Pregledaj se, meni za ljubav" i "Jača sam od mraka", a 02.02.2023. godine počeo je sa radom Nacionalni centar za podršku i edukaciju obolelih od raka dojke i raka grlića materice u okviru ambulante DZ Stari grad na Topličinom vencu 29 u Beogradu ca besplatnom telefonskom linijom 0800 40 40 40 radnim danom od 10-14 sati. Do sada je podršku dobilo 526 pacijentkinja i članova porodice putem telefona, 128 dolaskom u centar i 75 online komunikacijom. U 2024. radićemo na incijativama za decentralizaciju primene onkoloških terapija, obezbeđenja 100% bolovanja za onkološke pacijente prvih 6 meseci i organizovanju prevoza za pacijente na zračenju.

Gorica Đokić iz Udruženja Progovori foto: Jakov Simović/Promo

Gorica Đokić, predsednica Udruženja “Progovori”, rekla je ova godina započeta obeležavanjem Evropskog dana borbe protiv raka grlića materice.

- Kroz alijansu “Veličanstvene” nastavljamo podizanje svesti o opasnostima koje nosi HPV virus, značaju većeg obuhvata HPV imunizacijom, kao i ojačavanju skrininga za rak grlića materice. Tokom prošle godine uspeli smo da visoko podignemo temu HPV i pošaljemo naše poruke, ali je vakcinacija protiv HPV i dalje nepoznanica. Zalažemo se iza značajnije skraćenju procedura čekanja za onkološke pacijente, pogotovo ako imamo kao činjenicu nabavku savremene opreme koju je obezbedila država, jer onkološki pacijent ne može da čeka. Drugi paralelni koraci su borba za savremene terapije i za rak jajnika i za rak grlića materice. Posebno ćemo, kroz Forum pacijenata Srbije,.raditi na edukaciji i osnaživanju pacijenata da se njihov glas čuje.

Edukacija je ključna na reč Predlog Radnoj grupi za podršku pacijentima IORS, da u narednom periodu radimo na što boljoj komunikaciji između lekara i pacijenta. Efektivna komunikacija u zdravstvu je od velike važnosti, kako bi pružanje zdravstvene usluge bilo kvalitetnije i bolje. Dakle, edukacija je ključna na reč.