Koji je uzrok porasta raka debelog creva kod mladih: Stručnjaci tvrde da su otkrili krivca

To znači da postoji veća verovatnoća da će doživeti mutacije i oštećenja koja dovode do raka - a manje je verovatno da će se uspešno boriti protiv rasta tumorskih ćelija, navodi novo istraživanje Američkog društva za kliničku onkologiju (ASCO).

U međuvremenu, posebna studija je pokazala da energetska pića mogu doprineti epidemiji kolorektalnog raka kod ljudi mlađih od 50 godina. Smatra se da sastojak koji se nalazi u napitcima koji se zove taurin hrani i podstiče rast opasnih crevnih bakterija povezanih sa bolešću.

Stručnjaci ističu da se očekuje da će se stope raka debelog creva kod osoba mlađih od 50 godina u SAD udvostručiti od 2010. do kraja decenije. U međuvremenu, u Velikoj Britaniji, broj mlađih od 50 godina kojima je dijagnostikovan rak porastao je za 24 odsto za dve decenije.

Vlakna smanjuju upalu u crevima

Tim sa Državnog univerziteta u Ohaju uzeo je genetske uzorke mlađih od 50 godina, kao i starijih pacijenata sa rakom debelog creva. Utvrđeno je da mlađi pacijenti koji su konzumirali manje vlakana i više šećera proizvode bakteriju zvanu Fusobacterium – koja se vezuje za proinflamatorne proteine i izaziva upalu u crevima.

Vlakna, s druge strane, rade suprotno tako što usporavaju oslobađanje glukoze u krvi i hrane zdrave crevne bakterije kako bi smanjile upalu.

U procesu poznatom kao „zapaljenje“, istraživači su procenili da mladi pacijenti sa kolorektalnim karcinomom sa redovnom lošom ishranom mogu ostariti svoje ćelije i do 15 godina u odnosu na svoju biološku starost. Što su ćelije starije, to su podložnije raku. To je zato što veća šteta može dovesti do mutacija koje povećavaju verovatnoću bolesti.

Utvrđeno je da stariji pacijenti sa rakom debelog creva imaju ćelije u rangu sa njihovim stvarnim godinama. Istraživači su procenili da uprkos tome što je 20 odsto kolorektalnih karcinoma u mladosti nasleđeno, ostali „ostaju slabo shvaćeni“.

Energetska pića takođe su problematična

Nalazi su u skladu sa nedavnim podacima, koji su otkrili da ishran sa malo vlakana narušava ravnotežu mikrobioma u procesu poznatom kao crevna disbioza. Istraživači sa Univerziteta Florida takođe su uveli ispitivanje koje će ispitati efekat energetskih napitaka na mlade pacijente sa kolorektalnim rakom.

- Ove bakterije prvenstveno koriste taurin, esencijalnu aminokiselinu, kao primarni izvor energije. Energetska pića predstavljaju jedan od najvećih izvora taurina (6-16k normalan dnevni) u savremenoj ishrani. Naša hipoteza je da visoki nivoi taurina u energetskim pićima mogu da uvećavaju rizik od kolorektalnog kancera podstičući preferencijalni rast i metaboličke aktivnosti već prisutnih bakterija koje proizvode H2S, doprinoseći porastu kolorektalnog kancera. Očekuje se da će studija završiti na jesen.

32 odsto odraslih u SAD starosti između 18 i 29 godina redovno konzumira energetska pića, drugi najpopularniji 'dodatak ishrani'.

