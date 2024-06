Ne čekajte simptome, kontrolišite se na vreme: Svakog dana u Srbiji 60 ljudi dobije infarkt, a 25% ne preživi

Ova kampanja podržana je od strane Udruženja kardiologa Srbije, Udruženja pacijenata Srbije koja je jedne od vodećih evropskih kompanija na polju razvoja i proizvodnje savremenih lekova u tretmanu kardiovaskularnih oboljenja.

U okviru dogadjaja je predstavljen i novi web sajt Partner u zdravlju, koji je namenjen svim pacijentima koji boluju od hipertenzije, dijabetesa, dislipidemije i angine pectoris. Web site predstavlja novog zdravstvenog partnera pacijentima za bolje upoznavanje bolesti i poboljšanje kvaliteta života. Tu se pacijenti mogu informisati o svojoj bolesti, dobiti niz praktičnih saveta o zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti.

Svake godine izgubimo jedan grad veličine Pirota

Prof. dr Dragan Simić, kardiolog, predsednik Udruženja kardiologa Srbije, naglasio je značaj preventivnih mera, rane dijagnostike i pravovremenog lečenja kardiovaskularnih oboljenja. Istakao je važnost redovnog uzimanja terapije i postizanja ciljnih vrednosti krvnog pritiska, LDL holesterola i šećera u krvi kao i na značaj dostupnosti i uključivanja inovativne terapije u njihovom lečenju.

- Sve mlađi ljudi dobijaju kardiovaskularne bolesti i infarkt i po tim brojkama smo na veoma visokom mestu u Evropi. Svake godine izgubimo jedan grad veličine Pirota zbog kardiovaskularnih bolesti. U toku jednog dana 60 ljudi dobije infarkt a oko 25 odsto ga ne preživi. Doktori dosta rade i sada već imamo 9 sala za kateterizaciju. Uradimo preko 45.000 intervencija, ugradimo preko 30.000 stentova, ali sve to ne vredi kada ljudi nisu dovoljno osvešćeni kada je zdravlje u pitanju i najveći broj tih pacijenata dolazi kada je već kasno.

Prof. dr Simić upozorio je da je hipertenzija jedan od najčešćih uzroka kardiovaskularnih bolesti, a broj obolelih je u stalnom porastu. Epidemiološki podaci u Srbiji su alarmantni i ukazuju na to da je Srbija, na žalost, u samom evropskom i svetskom vrhu po broju obolelih. Jedan od osnovnih uzroka crne slike je zabrinjavajuće niska svest u našem narodu o posledicama nelečene hipertenzije.

Sve je više mladih sa dijabetesom tipa II

Veliki problem predstavlja neredovna kontrola masnoća u krvi, a posebno to da ciljne vrednosti LDL holesterola na laboratorijskim izveštajima nisu usklađeni sa ciljnim vrednostima koje preporučuju smernice za lečenje dislipidemije.

Takođe je sve više mladih sa dijabetesom tip II, čemu u najvećoj meri doprinose nezdrava ishrana i loše životne navike. Pored toga adekvatna terapija i održavanje glikemijske kontrole sprečavaju razvoj ozbiljnih kardiovaskularnih oboljenja.

Visok pritisak, masnoća i šećer povećavaju rizik

Na konferenciji je posebno ukazano da neadekvatna kontrola povišenog krvnog pritiska, visokih nivoa masnoća i šećera u krvi mogu povećati rizik od razvoja koronarne bolesti, što uključuje probleme sa srcem i krvnim sudovima.

Prof. Simić je istakao da su i za povišen krvni pritisak i za povišene masnoće u Srbiji dostupne fiksne kombinacije lekova. To su kombinacije dva ili tri leka koji se nalaze u jednoj tableti, što u značajnoj meri povećava redovnost uzimanja terapije. To dovodi do bolje kontrole krvnog pritiska i masnoća u krvi, kao i zaštite od srčanog udara i šloga.