17 karcinoma više pogađa milenijalce i generaciju X u odnosu na starije: Stručnjaci navode ove razloge

Slučajevi raka kod mlađih generacija nastavljaju da rastu uznemirujućom brzinom, pokazala je nova masovna studija Američkog društva za rak (ACS). Analiza je uzela u obzir zdravstvene podatke više od 23 miliona američkih pacijenata, rođenih između 1920. i 1990. godine, kojima je kasnije dijagnostikovan rak od 2000. do 2019. godine.

Milenijalci rođeni 1990. imali su dva do tri puta veću verovatnoću da razviju rak pankreasa, bubrega ili tankog creva nego bejbi-bumeri rođeni 1955. Žene milenijalci takođe se suočavaju sa povećanim rizikom od raka jetre i žučnih kanala.

Sam rak materice ima 169 posto veće šanse da utiče na osobu rođenu 1990-ih nego na ljude rođene 1930-ih. Rizik od smrti od ovih karcinoma takođe raste.

To nije dobar znak, i ukazuje na to da je došlo do tihe, generacijske promene u riziku od raka tokom prošlog veka.