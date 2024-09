- Iako je mikroplastika otkrivena u različitim ljudskim tkivima, njeno prisustvo u ljudskom mozgu nije dokumentovano, što postavlja važna pitanja o potencijalnim neurotoksičnim efektima i mehanizmima pomoću kojih bi mikroplastika mogla doći do moždanog tkiva - pišu istraživači u svom objavljenom radu.

Naučnici su primetili da su čestice i vlakna bili najčešći oblici, a polipropilen najčešći polimer: to je jedna od najčešće korišćenih plastičnih masa, koja se nalazi u svemu, od ambalaže do delova automobila i medicinskih uređaja. Veličine čestica kretale su se od 5,5 mikrometara do 26,4 mikrometara, ne više od četvrtine širine prosečne ljudske dlake.