Cilj je bio i ostao da se svi na lokalnom i nacionalnom nivou umreže kako bi se smanjila smrtnost od raka dojke i ginekoloških karcinoma . Kampanija “Daj pedalu raku” je zapravo nastala iz jedne podrške devojci koja je rešila da izveze svoj prvi biciklistički maraton od Srbije do Crne Gore.

Takođe, cilj ove kampanije je bio i da se poveže Beograd i unutrašnjost Srbije i da se skrene pažnja na to da, u Vrnjačkoj banji u tom trenutku nije postojao ultzavučni aparat na kom žene mogu da pregledaju dojke, da pacijentkinje sa rakom dojke nisu imale podršku, da se o raku dojke nedovoljno pričalo.

- Napisan je Nacionalni vodič za rak dojke, poslali smo ga i udruženjima pacijenata ukoliko budu imali neke primedbe. Vodič je na recenziji i nadam se da će do kraja godine to biti i zvanično. Mislim da možemo i tehnologiju da iskoritistimo, vreme je da krenemo i sa veštačkom inteligencijom koja će unaprediti borbu protiv raka dojke – rekao je prof. dr Ferenc Vicko ispred Ministarstva zdravlja.

- Kada je u pitanju obolevanje od raka dojke, Srbija se nalazi negde na sredini grafikona. Radi se o umerenom broju obolelih, ali smo u vrhu kada je u pitanju smrtnost i dugo smo bili na prvom mestu uz Crnu Goru. Ono što je važno je da se sada registruje pad mortaliteta za nešto više od 10 odsto što je veoma značajno, ali dolazi do povećanja registrovanih slučaja obolelih. S druge strane, porasla je svesnost žena o značaju mamografije kao preventivnog pregleda.

- To je dobro, jer je to sada jedna sada hronična bolest kada dođe u medicinsku fazu. Ono što moramo učiniti je da pomerimo skrining na mlađu životnu dob i da budemo svesni da zaista imamo pacijenta i u 30-im, a mnogo njih u 40 godina i da ni slučajno ne možemo više govoriti o tom rasponu od 50 do 65 – istakla je dr Marijana Milović sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.