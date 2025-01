Od 19. decembra, otkada je ponovo prijavljena epidemija malih boginja , do danas u Beogradu je registrovano 38 slučajeva malih boginja. Doktorka Ivana Begović Lazarević, epidemiolog u Gradskom zavodu za javno zdravlje , ističe da je jednostavan odgovor zašto se broj zaraženih povećao, jer su morbili jedan od najzaraznijih virusa.

- Oni uvek nađu prostor ako nema dovoljno osoba koje imaju imunitet, one nađu prostor do osoba koje ne poseduju imunitet i dolazi do infekcije. Prošlu godinu smo započeli, već u februaru, sa prvim potvrđenim slučajevima i tokom zimskih meseci smo imali jedan stabilan, da kažem, ujednačen broj obolelih na mesečnom nivou između 15 i 17. Tokom jula i avgusta nismo imali više od jednog, dva slučaja i stekli su se uslovi da odjavimo epidemiju - objašnjava dr Begović Lazarević za RTS.