Istraživači su identifikovali mutaciju u MET genu, koji ima ključnu ulogu u regeneraciji jetre i metabolizmu masti. Kada ovaj gen ne funkcioniše kako treba, dolazi do nakupljanja masti u ćelijama jetre, što izaziva zapaljenje. Vremenom, to može dovesti do fibroze i stvaranja ožiljaka, što otežava rad jetre. U težim slučajevima, bolest može napredovati do ciroze, pa čak i do neizlečivog oštećenja ili raka jetre.