Nova oralna terapija, baksdrostat, pokazala je izuzetne rezultate u snižavanju visokog krvnog pritiska koji ne reaguje na standardne tretmane, saopštili su istraživači sa Univerzitetskog koledža u Londonu (UCL).

U velikoj međunarodnoj studiji, objavljenoj 30. avgusta na Kongresu Evropskog kardiološkog društva u Madridu, pilula je smanjila sistolni pritisak u proseku za 9 do 10 mmHg – što značajno umanjuje rizik od srčanog i moždanog udara, kao i otkazivanja bubrega.

U istraživanju je učestvovalo oko 800 pacijenata 

U istraživanju je učestvovalo oko 800 pacijenata sa rezistentnom hipertenzijom širom sveta. Čak 40% onih koji su uzimali baksdrostat postigli su zdrave vrednosti krvnog pritiska, u poređenju sa manje od 20% u placebo grupi.

Lek deluje tako što blokira hormon aldosteron, koji u suvišku zadržava so i vodu u telu i time podiže krvni pritisak. Ovo predstavlja prvi uspešan korak u direktnom ciljanju aldosterona, što je decenijama bio izazov u medicini.

Stručnjaci smatraju da bi ovaj lek mogao pomoći milionima ljudi širom sveta, posebno onima kod kojih su dosadašnji lekovi bili nedovoljno efikasni.

Procenjuje se da širom sveta oko 1,3 milijarde ljudi živi sa visokim krvnim pritiskom Foto: Shutterstock

Revolucionarno ispitivanje pokazuje novu nadu

Procenjuje se da širom sveta oko 1,3 milijarde ljudi živi sa visokim krvnim pritiskom (hipertenzijom). U otprilike polovini ovih slučajeva, stanje ostaje nekontrolisano ili ne reaguje na standardne tretmane. Ova grupa se suočava sa znatno povećanim rizikom od srčanog udara, moždanog udara, problema sa bubrezima i prerane smrti. Samo u Velikoj Britaniji pogođeno je oko 14 miliona ljudi. 

U Srbiji, skoro polovina odraslog stanovništva (oko 46-47%) pati od hipertenzije (povišenog krvnog pritiska) ili uzima lekove za njegovo lečenje, što ukazuje na ogroman broj obolelih i problem sa kontrolom bolesti.

Izvor: scitechdaily.com/zdravlje.kurir.rs

