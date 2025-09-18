Pacijenti ovaj lek dobijaju isključivo po predlogu lekara i sami sebi daju injekcionim penom, a terapija se uvodi 16 nedelja i može trajati godinama

Ovaj inovativni lek do kraja nedelje biće dostupan u apotekama u većim gradovima.

Njegova prednost je ta što osim gubitka kilograma smanjuje rizik od infarkta, šlogaili kardiovaskularne smrti za 20 odsto. Upravo to ga izdvaja od ostalih lekova za lečenje gojaznosti. Upravo to ga čini značajnim s obzirom na podatke da je u našoj zemlji gotovo polovina stanovnika prekomerno uhranjena i gojazna i da su vodeći uzrok smrtnosti upravo kardiovaskularne bolesti od kojih godišnje premine oko 50.000 ljudi.

- Osim što je visokoefikasan u smanjenju telesne mase, lek "vigovi" dokazano snižava rizik od kardiovaskularnih bolesti, koje su uzrok 50.000 smrtnih slučajeva godišnje. Zasad je "vigovi" jedini lek koji nosi smanjenje rizika od infarkta, šloga ili kardiovaskularne smrti za 20 odsto.Što znači da njegovom primenom pacijenti smanjuju telesnu masu i imaju ozbiljne dodatne benefite na svoje zdravlje i celokupan kvalitet života - rekla je za Kurir prof. dr Edita Stokić, endokrinolog iz UKC Vojvodine.

Kako deluje semaglutid?

Semaglutid pospešuje mršavljenje oponašajući dejstvo prirodnog hormona GLP-1, koji reguliše šećer u krvi i apetit. Ovi lekovi deluju na moždane centre koji upravljaju balansom energije i unosom hrane – smanjuju osećaj gladi i pojačavaju osećaj sitosti nakon obroka.

Više doze semaglutida pojačano aktiviraju ove moždane centre, što dodatno smanjuje glad i produžava osećaj sitosti. Takođe usporavaju pražnjenje želuca, što dodatno smanjuje ukupni unos hrane.

Kome je namenjen?

Ovaj lek namnjen je osobama od 12 godina starosti pa naviše, uz određene indikacije. Nije za decu, obolele od dijabetesa tipa 1, trudnice i dojilje. Pacijenti ga dobijaju isključivo po predlogu lekara i sami sebi daju injekcionim penom, a terapija se uvodi 16 nedelja i može trajati godinama. Sličan je popularnom "ozempiku", ali je, za razliku od njega, koji je prvenstveno namenjen za lečenje dijabetesa tipa 2, primarna namena "vigova" gubitak težine.

Primena leka - preporučena doza od 2,4 mg jednom nedeljno - počinje malom dozom (0,25 mg jednom nedeljno), koja se postepeno povećava tokom 16 nedelja lečenja - primenjujete sami pod kožu (supkutanom injekcijom), najbolja mesta prednja strana nadlaktice, butina ili stomak - ako je moguće, istog dana svake sedmice u bilo koje doba dana, nezavisno od obroka

Veća doza leka za mršavljenje semaglutid mogla bi pomoći ljudima da izgube i do 25% telesne mase Foto: Shutterstock

Šta kažu istraživanja?

Semaglutid se već pokazao kao efikasan u smanjenju telesne težine. Međutim, gubitak kilograma se obično zaustavlja nakon otprilike godinu dana korišćenja, čak i pri najvišoj odobrenoj dozi. To znači da mnogi pacijenti ne uspevaju da dostignu svoje ciljeve u mršavljenju.

Zbog toga su istraživači želeli da ispitaju da li veća doza leka može biti jednako bezbedna, a istovremeno efikasnija.

Veća doza leka za mršavljenje semaglutid mogla bi pomoći ljudima da izgube i do 25% telesne mase – bez rizika od teških neželjenih efekata. Do ovih zaključaka se došlo na osnovu rezultata dve nedavno objavljene kliničke studije.

Prvo ispitivanje

U prvoj studiji proučavan je efekat doze od 7,2 mg semaglutida kod odraslih osoba sa gojaznošću. To je tri puta više od trenutno odobrene doze od 2,4 mg, koja se koristi u preparatu Vegovi, kako je inače naziv ovog leka.

Učesnici su nasumično raspoređeni da jednom nedeljno tokom 72 nedelje primaju ili veću dozu, ili standardnu dozu, ili placebo. Svim učesnicima je preporučeno da dnevni unos kalorija smanje za oko 500 kcal i da povećaju nivo fizičke aktivnosti (oko 150 minuta nedeljno).

Rezultati su pokazali da su učesnici koji su primali 7,2 mg izgubili u proseku skoro 21% telesne mase, dok je grupa na standardnoj dozi izgubila 17,5%, a placebo grupa samo 2,4%.

Oko trećine učesnika (33%) na višoj dozi izgubilo je čak 25% ili više telesne mase – što je otprilike duplo više u odnosu na standardnu dozu, gde je taj rezultat postiglo manje od 17% učesnika.

Pacijenti na semaglutidu imali su i značajnija poboljšanja kardiometaboličkog zdravlja u poređenju sa onima koji su dobijali placebo.

Neželjeni efekti

Neželjeni efekti su, očekivano, bili češći kod onih koji su uzimali višu dozu nego standardnu. Najčešće su to bile tegobe sa varenjem, poput mučnine i dijareje. Zbog ovih problema, oko 3% učesnika na višoj i 2% na standardnoj dozi prestalo je sa lečenjem.

Pacijenti ovaj lek dobijaju isključivo po predlogu lekara Foto: Shutterstock

Drugo ispitivanje

Druga studija istražila je kakav efekat viša doza semaglutida ima kod osoba sa dijabetesom tipa 2. Poznato da osobe sa dijabetesom tipa 2 generalno mršave manje na terapiji semaglutidom nego oni bez dijabetesa – iako nije potpuno jasno zašto je to slučaj.

Ovoga puta, u istraživanje je uključeno 512 učesnika sa gojaznošću i dijabetesom tipa 2, uz potpuno isti dizajn studije kao i ranije. Rezultati su pokazali da je grupa na dozi od 7,2 mg izgubila nešto više od 13% telesne mase, dok je grupa na standardnoj dozi izgubila oko 10%, a placebo grupa nešto manje od 4%.

Pored gubitka težine, viša doza donela je i značajna poboljšanja metaboličkog zdravlja. U proseku je obim struka smanjen za 6,5 cm u poređenju sa placebo grupom, a nivo šećera u krvi (HbA1c) opao je za skoro 2%.

Najčešći neželjeni efekti i ovde su bile gastrointestinalne tegobe, a oko 6% učesnika prekinulo je učešće u studiji zbog tih problema.

Šta znače rezultati ovih istraživanja?

Rezultati pokazuju da je viša doza semaglutida i bezbedna i veoma efikasna. Njeno uvođenje pruža pacijentima više opcija za kontrolu telesne težine i šećera u krvi – posebno onima kod kojih standardna doza od 2,4 mg ne daje dovoljan efekat ili koji stagniraju u procesu mršavljenja.

Ovi nalazi pokazuju i da semaglutid može konkurisati drugim lekovima za mršavljenje, poput tirzepatida. Na primer, ranije istraživanje pokazalo je da doza tirzepatida od 10–15 mg može dovesti do gubitka od 20% telesne mase, dok je standardna doza semaglutida dovodila do gubitka od oko 14%. Najnoviji rezultati, međutim, ukazuju da veće doze semaglutida mogu da daju uporedive rezultate.