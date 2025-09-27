Slušaj vest

Naučnici sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Vašington u Sent Luisu otkrili su do sada nepoznat mehanizam pomoću koga braon masno tkivo, poznato kao "dobar" tip masti, može da podstakne metabolizam i potrošnju energije. Rezultati, objavljeni u časopisu Nature, otvaraju mogućnost novih terapija za gojaznost i insulinsku rezistenciju.

Za razliku od bele masti koja skladišti energiju, smeđa mast kalorije pretvara u toplotu i tako pomaže u održavanju telesne temperature. Zbog sposobnosti da sagoreva energiju, već neko vreme se istražuje kao potencijalni cilj u terapijama mršavljenja.

Novi putevi dobrih masnoća

Dosad je bilo poznato da toplota u braon masnom tkivu nastaje zahvaljujući mitohondrijama i proteinu UCP1. Ali naučnici su primetili da čak i miševi bez ovog proteina mogu da proizvode toplotu, što je ukazivalo na postojanje alternativnog puta. Nova studija pokazala je da tu ključnu ulogu imaju peroksizomi - sitne ćelijske strukture koje razgrađuju masne kiseline. Kada su miševi bili izloženi hladnoći, broj peroksizoma u smeđoj masti se povećavao, posebno kod onih bez UCP1 proteina, što znači da oni preuzimaju ulogu "rezervnog grejača".

Centralno mesto u ovom procesu zauzima protein ACOX2. Miševi kojima je nedostajao ACOX2 imali su slabiju toleranciju na hladnoću, lošiju osetljivost na insulin i veću sklonost ka gojaznosti. Suprotno tome, životinje sa povećanom količinom ACOX2 imale su bolju kontrolu telesne težine, više energije i veću otpornost na hladnoću.

Nedostak proteina ACOX2 znači slabija tolerancija na hladnoću, ali i sklonost ka gojaznosti Foto: Shutterstock

- Ovaj put otvara mogućnosti da se iskoristi potrošnja energije kao deo jednačine mršavljenja, pomažući telu da prirodno troši više kalorija stvaranjem toplote - objašnjava prof. Irfan Lodhi, glavni autor studije.

- Takav proces, iako naizgled "rasipnički", mogao bi da olakša dugoročno održavanje kilaže - dodaje.

Već se radi na lekovima

Zanimljivo je da masne kiseline koje aktiviraju ovaj mehanizam potiču iz hrane poput mlečnih proizvoda, ali ih stvaraju i crevne bakterije. To otvara mogućnost da se jednog dana razviju posebne dijete, probiotici ili suplementi koji bi podsticali ovu "unutrašnju peć". Naučnici već istražuju i lekove koji bi direktno aktivirali ACOX2.

Istraživanje otvara mogućnost za nove dijete, probiotike ili suplemente Foto: Shutterstock