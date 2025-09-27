Slušaj vest

Naučnici sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Vašington u Sent Luisu otkrili su do sada nepoznat mehanizam pomoću koga braon masno tkivo, poznato kao "dobar" tip masti, može da podstakne metabolizam i potrošnju energije. Rezultati, objavljeni u časopisu Nature, otvaraju mogućnost novih terapija za gojaznost i insulinsku rezistenciju.

Za razliku od bele masti koja skladišti energiju, smeđa mast kalorije pretvara u toplotu i tako pomaže u održavanju telesne temperature. Zbog sposobnosti da sagoreva energiju, već neko vreme se istražuje kao potencijalni cilj u terapijama mršavljenja.

Novi putevi dobrih masnoća 

Dosad je bilo poznato da toplota u braon masnom tkivu nastaje zahvaljujući mitohondrijama i proteinu UCP1. Ali naučnici su primetili da čak i miševi bez ovog proteina mogu da proizvode toplotu, što je ukazivalo na postojanje alternativnog puta. Nova studija pokazala je da tu ključnu ulogu imaju peroksizomi - sitne ćelijske strukture koje razgrađuju masne kiseline. Kada su miševi bili izloženi hladnoći, broj peroksizoma u smeđoj masti se povećavao, posebno kod onih bez UCP1 proteina, što znači da oni preuzimaju ulogu "rezervnog grejača".

Centralno mesto u ovom procesu zauzima protein ACOX2. Miševi kojima je nedostajao ACOX2 imali su slabiju toleranciju na hladnoću, lošiju osetljivost na insulin i veću sklonost ka gojaznosti. Suprotno tome, životinje sa povećanom količinom ACOX2 imale su bolju kontrolu telesne težine, više energije i veću otpornost na hladnoću.

hladnoca shutterstock_2144529587.jpg
Nedostak proteina ACOX2 znači slabija tolerancija na hladnoću, ali i sklonost ka gojaznosti Foto: Shutterstock

- Ovaj put otvara mogućnosti da se iskoristi potrošnja energije kao deo jednačine mršavljenja, pomažući telu da prirodno troši više kalorija stvaranjem toplote - objašnjava prof. Irfan Lodhi, glavni autor studije.

- Takav proces, iako naizgled "rasipnički", mogao bi da olakša dugoročno održavanje kilaže - dodaje.

Već se radi na lekovima

Zanimljivo je da masne kiseline koje aktiviraju ovaj mehanizam potiču iz hrane poput mlečnih proizvoda, ali ih stvaraju i crevne bakterije. To otvara mogućnost da se jednog dana razviju posebne dijete, probiotici ili suplementi koji bi podsticali ovu "unutrašnju peć". Naučnici već istražuju i lekove koji bi direktno aktivirali ACOX2.

nar i limeta na stolu sa suplementima, koncept vitamini
Istraživanje otvara mogućnost za nove dijete, probiotike ili suplemente Foto: Shutterstock

Iako su rezultati za sada potvrđeni samo na miševima, prethodna istraživanja sugerišu da su relevantni i za ljude, jer osobe sa višim nivoom ovih masnih kiselina imaju tendenciju ka nižem indeksu telesne mase. Sledeći cilj istraživača jeste da provere može li se ovaj mehanizam iskoristiti u terapijama za gojaznost i poremećaje metabolizma.

Izvor: Scitechdaily.com/Zdravlje.kurir.rs

Zašto je bitno gde je raspoređeno masno tkivo? Posebno je opasno na ovom delu tela

Ne propustiteSaveti stručnjakaZašto cifre na vagi variraju? Nutricionista otkriva 5 razloga zbog kojih to ne bi trebalo da vas definiše
Jasna Vujičić/devojka meri težinu na vagi
BolestiOdnos struka i visine bolje predviđa oštećenja jetre od indeksa telesne mase: Važan korak ka ranom otkrivanju bolesti
Salo oko stomaka jetra menopauza.jpg
BolestiNaučnici otkrivaju skriveni faktor rizika za rak dojke: Mnoge žene su ugrožene, a nisu ni svesne
shutterstock_2410112137.jpg
Saveti stručnjakaNa Svetski dan gojaznosti endokrinolog opominje: "Ne postoji organ, od srca do mozga, koji ne pati zbog viška masti"
dehjdehj.jpg