Nova velika analiza oko 500.000 medicinskih podataka, objavljena 2023. godine, pokazala je da teške virusne infekcije poput encefalitisa i pneumonije mogu značajno povećati rizik od razvoja neurodegenerativnih bolesti poput Alchajmerove i Parkinsonove bolesti.

Istraživači su identifikovali 22 veze između virusnih infekcija i neurodegenerativnih oboljenja. Posebno je istaknuto da su osobe koje su lečene od virusnog encefalitisa imale 31 put veći rizik da razviju Alchajmerovu bolest. Konkretno, od 406 zabeleženih slučajeva encefalitisa, njih 24 je kasnije obolelo od Alchajmera – što je oko 6 odsto.

Takođe, pacijenti hospitalizovani zbog upale pluća nakon gripa imali su povećan rizik ne samo za Alchajmerovu bolest, već i za demenciju, Parkinsonovu bolest i amiotrofičnu lateralnu sklerozu (ALS). Virusne crevne infekcije, meningitis, kao i varicella-zoster virus (koji izaziva herpes zoster) takođe su povezani s razvojem više neurodegenerativnih bolesti.

Uticaj virusa traje godinama

Efekti virusnih infekcija na mozak mogli su da potraju i do 15 godina nakon infekcije, a istraživači nisu pronašli nijedan slučaj u kojem bi izloženost virusima imala zaštitni efekat. Oko 80% virusa koji su povezani s bolestima mozga smatra se neurotrofnim, što znači da mogu proći krvno-moždanu barijeru i direktno uticati na nervni sistem.

Zanimljivo je da za neke od ovih virusa već postoje vakcine, uključujući one protiv gripa, herpesa zoster i pneumonije. Iako vakcine ne sprečavaju sve slučajeve bolesti, poznato je da značajno smanjuju stopu hospitalizacija. Ovi nalazi ukazuju da vakcinacija može smanjiti rizik od razvoja neurodegenerativnih bolesti, naveli su autori.

Slični nalazi i ranije

Još 2022. godine, istraživanje sprovedeno na više od 10 miliona ljudi povezalo je Epštajn-Barov virus sa čak 32 puta većim rizikom od nastanka multiple skleroze.

- Nakon što smo pročitali tu studiju, shvatili smo da su naučnici godinama tražili veze između pojedinačnih neurodegenerativnih bolesti i specifičnih virusa – jednu po jednu.

Odlučili smo da pristupimo drugačije – korišćenjem velikih baza medicinskih podataka mogli smo sistemski da pretražimo sve moguće veze odjednom - rekao je Majkl Nols, neurogenetičar iz Nacionalnog instituta za starenje u SAD.

Šta je otkrila analiza?

Istraživači su najpre analizirali medicinske zapise oko 35.000 Finaca sa šest različitih neurodegenerativnih bolesti i uporedili ih sa kontrolnom grupom od 310.000 osoba bez bolesti mozga. Ta analiza je identifikovala 45 veza između izloženosti virusima i neurodegenerativnih bolesti. Nakon dodatne provere u UK Biobank bazi sa 100.000 zapisa, potvrđeno je 22 značajnih veza.

Iako ova retrospektivna studija ne može dokazati da virusi direktno uzrokuju bolesti, ona dodatno jača sve više dokaza da virusne infekcije mogu igrati ključnu ulogu u razvoju Parkinsonove i Alchajmerove bolesti.

- Neurodegenerativne bolesti su grupa poremećaja za koje imamo vrlo malo efikasnih tretmana i mnogo faktora rizika. Naši rezultati podržavaju ideju da virusne infekcije i s njima povezana upala nervnog sistema mogu biti česti – i potencijalno izbegljivi – faktori rizika za ovakve poremećaje - rekao je koautor studije Endru Singlton, neurogenetičar i istraživač Alchajmerove bolesti.

Studija je objavljena u časopisu Neuron.