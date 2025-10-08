Epilepsija je neurološki poremećaj koji se odlikuje ponavljanim napadima usled abnormalne električne aktivnosti u mozgu.

Stereo EEG procedura, lekarima omogućava direktno snimanje moždanih aktivnosti, lociranje žarišta epilepsije i njeno širenje, a onda i planiranje operacije, do potpunog izlečenja.

Četrdesetjednogodišnja pacijentkinja kojoj su ugrađene elektrode prošlog utorka je dobro. Prati se aktivnost koju beleže instrumenti i narednih dana će lekari odlučiti kada je očekuje operacija koja bi trebalo i da reši problem epilepsije.

Profesor dr Vladimir Baščarević sa Klinike za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, objašnjava da je u pitanju metoda koja omogućava preciznu lokalizaciju epileptogene zone, odnosno žarišta iz koga kreće epilepsija što omogućava da hirurško lečenje bude sprovedeno sa velikom preciznošću.

Nova era u borbi protiv teške epilepsije: Evo šta su postigli naši stručnjaci

Novi tok operacije

- Da bismo ovo postigli, dugo smo se pripremali. To je vrhunac kome smo težili, da ovu vrstu operacije uključimo u naš operativni program. Operacija epilepsije se radi već 15 godina sada na klinici za neurohirurgiju, ali ovo je bio deo koji nam je nedostajao - dodaje profesor Baščarević.

Elektrode su oko 0,7 milimetara u prečniku i duge oko 10 centimetara. Da bi se postavile, mora da postoji najsavremenija oprema koju klinika poseduje, napominje profesor. U pitanju su navigacioni sistemi za stereotaktični ram.

- Implantirali smo osam elektroda u desnu hemisferu, u slepoočni režanj i jednu u levu. To smo uradili uz pomoć naših kolega iz Sofije, iz Bugarske, profesora Krasimira Minkina i Kalavejana Gabrovskog. Tako da smo, asistent Ivan Bogdanović i ja, i njih dvojica, sa uspehom uradili - ističe dr Baščarević.

EEG uređaj beleži moždanu električnu aktivnost, otkrivajući suptilne signale koji pokazuju da li mozak prepoznaje te poznate slike Foto: Shutterstock

Cela procedura je trajala više od osam sati, ali samo planiranje procedure postavljanja elektroda u tri ravni je urađeno dan ranije, što je takođe trajalo skoro pet sati.

- Onda se ujutru pacijentkinji postavlja stereotaktični ram, radi se novi skener, implantira se kompletno taj CT u mašinu za navigaciju, Stealt stejšn sistem. Onda se ulazi u salu i uz pomoć stereotaktičnog rama jedna po jedna elektroda se implantira tačno određenom putanjom u određeni deo mozga, apsolutno precizno, da se ne bi oštetio ni jedan krvni sud. Mozak je prožet mrežom krvnih sudova, arterija i vena, i svaka mora da se promaši.

EEG elektrode će biti uklonjene sutra, a posle toga, u narednih mesec-dva, pacijentkinja treba da se oporavi, kako bi se obavila resekcija onoga što je snimljeno dubokim stereotaktičnim EEG elektrodama.

- Zahvaljujući ovoj dijagnostičkoj metodi sada će bar 10 do 15 pacijenata sa epilepsijom koji su kandidati za hirurško lečenje moći godišnje da bude operisano, ističe prof. dr Vladimir Baščarević.

Veliki uspeh za srpsku neurologiju i neurohirurgiju

Prof. dr Aleksandar Ristić naglašava da bez lažne skromnosti, može se reći da je Klinika za neurohirurgiju UKCS-a u rangu sa velikim epileptološkim centrima.

- Ovaj timski poduhvat nije počeo juče ili prekjuče. Već 15 godina je veoma aktivan program koji je započeo još profesor Sokić, i do sada je preko tri stotine pacijenata operisano. Ali posle izvestnog vremena i iskustva koje smo stekli u prvoj fazi, sada smo došli na drugu fazu i postoji velika saradnja sa centrima u svetu. Ona je etablirana, traje godinama. Postoje ljudi koji su išli na ta iskustva, dobijali direktno iz velikih centara - dodaje dr Ristić.

Na američkoj klinici u Klivlendu, gde je prof. Ristić proveo dve godine na subspecializaciji, sa ovim programom je početo 2009. i 2010. godine. Sada, 15 godina kasnije kod nas, što je veliki uspeh za srpsku medicinu i naročito za srpsku neurologiju i neurohirurgiju naglašava profesor.

Elektrode prečnika 0,7 mm i dužine 10 cm postavljaju se uz pomoć najsavremenijih navigacionih sistema klinike Foto: Printscreen/RTS

- Ovo je timski poduhvat. Podrazumeva dobro uigran tim. A njega, pored neurologa i neurohirurga, sačinjavaju i neuroradiolozi, neuropsiholozi, neurofiziolozi, specijalisti nuklearne medicine i ne smemo da zaboravimo jedan vrlo važan segment ovog rada, to su EEG tehničari koji su zapravo u neposrednom kontaktu s pacijentom, oni neprekidno nadgledaju pacijenta, intervenišu sa napadima koje pacijent ima. Svi ljudi su u kadrovskom smislu potpuno obučeni i poseduju znanje. Dakle, mi imamo stručnost, imamo i znanje - ističe profesor.

Stereo EEG je metoda koja najpreciznije utvrđuje gde se nalazi epilepsija. Elektrode ulaze u najdublje delove mozga, tamo gde epilepsija počinje. Kod komplikovanih slučajeva nije bilo moguće sprovesti operativno lečenje, a sada je i to postignuto i omogućilo da pacijenti više ne idu u inostranstvo za ovakve procedure.

Pacijentkinja kojoj je urađena ova dijagnostička metoda već 11 godina boluje od veoma farmakoresistentne epilepsije koja je teško funkcionalno onesposobljava.

- Ona se snažno bori protiv nje, a aktivna je, radno je aktivna, ima porodicu, ali napadi su vrlo tvrdokorni. Ovo lečenje je odličan način lečenja i mislimo da će u ovom konkretnom slučaju to imati pun ishod. Sada smo uradili apsolutno sve što smo hteli i smatramo da smo uradili odličan posao kod ove pacijentkinje - naglašava prof. dr Aleksandar Ristić.