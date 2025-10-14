Istraživači su otkrili da cistein aktivira imuni signalni put koji omogućava matičnim ćelijama da stvaraju novo crevno tkivo.

Istraživanje koje su radili naučnici sa MIT-a sprovedeno je na miševima, ali ovi rezultati otvaraju mogućnost korišćenja cisteina i kod ljudi kao prirodne podrške regeneraciji tkiva, bez upotrebe sintetičkih lekova.

Kako deluje cistein?

Cistein, koji se nalazi u mesu, mlečnim proizvodima, mahunarkama i orašastim plodovima, aktivira specifičan imuni odgovor u telu. Kada se unese hranom, crevne ćelije ga pretvaraju u jedinjenje koje stimuliše CD8 T ćelije da luče citokin IL-22, važan za obnavljanje ćelija crevne sluzokože.

Ova pojačana regeneracija naročito je korisna kod osoba koje se oporavljaju od hemoterapije ili zračenja, jer ta terapija često oštećuje unutrašnjost creva.

Hrana bogata cisteinom

Namirnice koje prirodno sadrže ovu aminokiselinu uključuju:

* Meso i riba

* Mlečni proizvodi

* Mahunarke

Telo može da proizvodi cistein iz druge aminokiseline (metionina), ali unet kroz ishranu, cistein deluje direktno na creva jer se prvo apsorbuje upravo tamo.

U grupu namirnica koje prirodno sadrže ovu aminokiselinu uključuju spadaju i orašasti plodovi Foto: Shutterstock

Značaj otkrića

Ovo je prva studija koja jasno povezuje konkretan nutrijent s regeneracijom crevnih matičnih ćelija. Naučnici sada ispituju da li cistein može da pomogne i u oporavku drugih tkiva, poput folikula dlake.

- Prednost je što ne koristimo lekove, već prirodno jedinjenje iz hrane koje može pomoći telu da se samo regeneriše - kaže prof. Omer Jilmaz, vodeći autor studije.

Zaključak