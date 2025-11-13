Slušaj vest

Alkohol otima metabolizam šećera u telu, proizvodeći unutrašnju fruktozu koja pojačava zavisnost i oštećenje jetre. Blokiranje ovog procesa može pomoći u lečenju poremećaja upotrebe alkohola i bolesti jetre.

Naučnici su otkrili iznenađujuću biološku vezu između načina na koji telo obrađuje šećer i načina na koji reaguje na alkohol. Ovo otkriće ukazuje na moguću novu strategiju lečenja bolesti jetre (ALD) i poremećaja upotrebe alkohola (AUD).

U istraživanju objavljenom juče u časopisu Nature Metabolism, tim sa Univerziteta Kolorado Anšuc otkrio je da konzumiranje alkohola aktivira metabolički put koji uzrokuje da telo proizvodi sopstvenu fruktozu. Fruktoza je ista vrsta šećera koja se nalazi u zaslađenoj hrani i pićima. Ova unutrašnja proizvodnja šećera, koju pokreće enzim pod nazivom ketoheksokinaza (KHK), izgleda da podstiče dalju konzumaciju alkohola, a istovremeno ubrzava oštećenje jetre.

Blokiranje KHK smanjuje konzumiranje alkohola i štiti jetru

Naučnici su primetili da su miševi kojima nedostaje KHK pokazali značajan pad sklonosti i unosa alkohola. U višestrukim eksperimentima – uključujući modele dobrovoljnog pijenja i nagrađivanja ovi miševi su konzumirali manje alkohola i pokazali smanjenu moždanu aktivnost u regionima povezanima sa zavisnim ponašanjem.

Još značajnije, kada je KHK blokiran genetikom ili lekovima, oštećenje jetre povezano sa alkoholom je praktično eliminisano. Jetra ovih miševa je pokazala manje nakupljanja masti, upale i ožiljaka. Rezultati ukazuju na to da poremećaj metabolizma fruktoze može ne samo zaustaviti već i sprečiti progresiju bolesti jetre povezanih sa alkoholom.

Poremećaj metabolizma fruktoze može ne samo zaustaviti već i sprečiti progresiju bolesti jetre povezanih sa alkoholom Foto: Shutterstock

- Naši nalazi pokazuju da alkohol ne samo direktno oštećuje jetru, već otima metabolizam šećera u telu na način koji pogoršava navike pijenja i pogoršava oštećenje jetre - rekao je Miguel A. Lanaspa, doktor veterinarske medicine, doktor nauka, vanredni profesor na Univerzitetu Kolorado u Anšucu i glavni autor. „Ciljajući metabolizam fruktoze, možda ćemo moći da prekinemo ovaj ciklus i razvijemo nove tretmane i za zavisnost od alkohola i za bolesti jetre.“

Zajednički putevi između štete od šećera i alkohola

Pošto i bolest jetre povezana sa alkoholom i steatozna bolest jetre povezana sa metaboličkom disfunkcijom (MASLD) uključuju procese vođene fruktozom, studija ukazuje da terapije usmerene na blokiranje metabolizma fruktoze mogu pomoći širokom spektru pacijenata sa problemima jetre povezanim sa alkoholom ili ishranom.

- Ovo otkriće ističe neočekivanu vezu između metabolizma šećera i alkohola - rekao je dr Richard Johnson, profesor na Univerzitetu Kolorado u Anšucu i koautor studije. Ovo otvara uzbudljive mogućnosti za razvoj tretmana koji ciljaju zajednički put koji je u osnovi i metaboličkih i alkoholom povezanih bolesti jetre.

Sve u svemu, nalazi otkrivaju obećavajući novi put za lečenje zavisnosti od alkohola i bolesti jetre, dva zdravstvena izazova koja trenutno imaju ograničene efikasne terapije.