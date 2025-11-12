Precizira se da je novo jedinjenje zasnovano na proverenom fragmentu fenilpropanske kiseline, dopunjenom prirodnim komponentama ekstrahovanim iz brezove kore, četinarske smole i eteričnih ulja

Slušaj vest

Metabolički sindrom je metabolički poremećaj koji povećava rizik od razvoja dijabetesa, ateroskleroze i kardiovaskularnih bolesti. Glavni znaci ovog stanja uključuju gojaznost, visok krvni pritisak i poremećaje metabolizma masti i ugljenih hidrata.

- Lek je molekul koji nastaje kombinacijom derivata fenilpropanske kiseline sa terpenoidima. Njegov cilj je aktiviranje PPAR receptora, grupe nuklearnih receptora koji regulišu metabolizam ugljenih hidrata i lipida - objašnjavaju autori razvoja.

Naučnici Novosibirskog instituta za organsku hemiju „Vorožcov“ SO RAN razvijaju jedinstveni domaći lek za lečenje metaboličkog sindroma i dijabetesa tipa 2 povezanog sa ovim stanjem Foto: Shutterstock

Precizira se da je novo jedinjenje zasnovano na proverenom fragmentu fenilpropanske kiseline, dopunjenom prirodnim komponentama ekstrahovanim iz brezove kore, četinarske smole i eteričnih ulja.

Mihail Blohin, mlađi istraživač u Laboratoriji za fiziološki aktivne supstance na Institutu za organsku hemiju SO RAS, napomenuo je da, iako trenutno postoje lekovi koji mogu uticati na nivo glukoze u krvi ili lipidne profile, veoma je malo onih koji mogu istovremeno da se pozabave oba faktora.

Jedinjenje koje su razvili novosibirski hemičari cilja aktivaciju PPAR receptora, porodice nuklearnih receptora odgovornih za brojne procese, uključujući regulaciju metabolizma ugljenih hidrata i lipida. Aktivacija PPAR-α pomaže u ispravljanju poremećaja metabolizma lipida, smanjenju nivoa holesterola i telesne težine, dok stimulacija PPAR-ɣ smanjuje insulinsku rezistenciju.

- Trenutno imamo nekoliko vodećih jedinjenja koja pokazuju dobru biološku aktivnost i nisku toksičnost. Dobili smo patente i sada tražimo kapacitete i investitore za sprovođenje pretkliničkih ispitivanja. Naša jedinjenja su obećavajuća čak i u poređenju sa lekovima koji su već na svetskom tržištu (u Rusiji se ne proizvode takvi lekovi). Pacijenti više neće morati da uzimaju lekove odvojeno za gojaznost, glukozu ili holesterol – jednostavno će morati da uzimaju jednu tabletu jednom dnevno - istakao je Blohin.