Mikronutrijenti ne menjaju vakcinu, ali pomažu imunitetu da bolje reaguje na nju

Sezonski grip i dalje predstavlja ozbiljan zdravstveni problem koji se ne može rešiti samo medicinskom intervencijom kada bolest već nastupi. Upozorenja stručnjaka okupljenih na panel diskusiji „Ne dozvoli da GRIP stane između vas", jasno ukazuju na potrebu sistematskog pristupa prevenciji kroz vakcinaciju i kombinaciju odgovarajućih mikronutrijenata, posebno kod najugroženijih kategorija stanovništva.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, sezonski grip godišnje pogađa milione ljudi i odnese više od 650.000 života širom sveta. U Srbiji se vakcinacija protiv gripa nalazi na zabrinjavajuće niskom nivou – svega 10 do 12 odsto populacije prima vakcinu, što je daleko ispod preporuke SZO od 75 odsto pokrivenosti u rizičnim grupama.

Stariji i hronični bolesnici najugroženiji

O gripu najčešće razmišlja tek kada nastupi bolest i prve komplikacije, iako prevencija može značajno smanjiti rizik od teških ishoda. Prema navodima stručnjaka, preko 70 odsto hospitalizacija zbog gripa odnosi se na osobe starije od 65 godina, dok više od 85 odsto smrtnih ishoda pripada upravo toj populaciji. Posebno su ugroženi pacijenti sa kardiovaskularnim oboljenjima, kod kojih je rizik od komplikacija čak šest puta veći.

Dr Ivana Begović Lazarević, epidemiolog, istakla je da grip kod starijih osoba nikada nije samo obična prehlada. - Naš imuni sistem stari zajedno sa nama, a slabiji odgovor čini nas podložnijim infekcijama. Kod starijih i hroničnih bolesnika grip često vodi u upalu pluća, pogoršanje srčanog stanja ili težak inflamatorni odgovor. Zato je vakcinacija osnov prevencije", upozorila je dr Begović Lazarević.

Uloga mikronutrijenata u jačanju imuniteta

Pored vakcinacije, stručnjaci su posebnu pažnju posvetili ulozi mikronutrijenata u jačanju imunog sistema. Prof. dr Tomislav Preveden, infektolog, naveo je da u kliničkoj praksi redovno uočava da pacijenti sa deficitom vitamina D, cinka ili selena imaju lošiji imunološki odgovor i sporiji oporavak od respiratornih infekcija.

Preko 70% hospitalizacija zbog gripa su osobe starije od 65 godina, navode stručnjaci Foto: Milena Anđela

- Mikronutricija ne zamenjuje vakcinu, ali je čini efikasnijom – ona je osnova dobrog imuniteta.

Dr Dragana Melentijević, specijalista opšte medicine, dodala je da su pacijenti koji tokom zimskih meseci uzimaju kombinaciju ključnih mikronutrijenata – vitamina D, vitamina C, cinka i selena – znatno ređi gosti u ordinacijama zbog ponavljanih infekcija.

Naučno potvrđeni rezultati

Prof. dr Biljana Bufan sa Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, predstavila je rezultate istraživanja objavljenog u časopisu Vaccines. Studija je ispitivala efekat kombinacije mikronutrijenata koja uključuje vitamin C, vitamin D, cink, selen, mangan i N-acetilcistein.

Rezultati su pokazali da ova kombinacija pojačava produkciju neutralizujućih antitela, povećava aktivnost imunskih ćelija prve linije odbrane protiv virusa i aktivira faktore odgovorne za imunološku memoriju. - Naši rezultati pokazuju da mikronutritivna kombinacija može unaprediti kvalitet imunog odgovora izazvanog vakcinom. Ne menja vakcinu, već pomaže organizmu da na nju bolje reaguje - istakla je prof. dr Bufan.

Prevencija počinje pripremom imunog sistema kroz mikronutriciju, vakcinaciju i odgovorno ponašanje. Samo kombinacijom ovih pristupa možemo zaštititi najranjivije među nama.